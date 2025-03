Lecture Zen Résumer l'article

Take-Two Interactive a pris des mesures pour faire supprimer un mod qui intégrait la carte de GTA 6, devinée à partir du trailer et des indices, dans GTA 5. Son créateur estime que c’est un signe.

Dark Space s’est lancé dans un projet ambitieux il y a quelques mois : essayer de recréer la carte de GTA 6 en analysant la (seule) bande-annonce, les (rares) outils promotionnels, les quelques indices laissés çà et là et un projet communautaire de reconstruction (basé en partie sur les fuites). Son projet a été injecté dans GTA 5 sous la forme d’un mod et, sans surprise, il n’a pas fait un pli. Dans une vidéo publiée le 23 mars 2025 sur sa chaîne YouTube, Dark Space a annoncé que Take-Two Interactive a pris les mesures nécessaires.

« J’ai passé des mois à créer une carte de GTA 6 dans GTA 5 — simplement par passion, non pas pour le profit. Mais après avoir publié une vidéo du projet, Take-Two Interactive l’a fait supprimer. Aucune alerte. Aucune discussion. Elle a simplement disparu », explique-t-il en description. En guise de prévention, il a retiré tous les liens permettant de télécharger son mod, afin d’éviter de recevoir un mail de l’éditeur qui le lui demanderait. Pour rappel, les environnements de GTA 6 s’inspirent de Miami.

Ce moddeur a peut-être un peu trop bien deviné la carte de GTA 6

Si Dark Space s’interroge sur de tels agissements de la part des grosses entreprises du jeu vidéo, alors qu’il estime ne chercher qu’à partager sa passion, il pense que son mod s’est retrouvé dans le viseur pour une raison évidente. « Je pense que ma carte était un peu trop proche », pense l’intéressé (sous-entendu, trop proche de la carte réelle du futur jeu). Dans une interview accordée à IGN, il n’a pas caché son absence d’étonnement — « Je me suis lancé dans ce projet en sachant que c’était une possibilité, et le fait que ça soit arrivé ne me surprend pas. »

Il poursuit : « Je pense que ma carte aurait pu gâcher la surprise de leur carte, ce que je comprends. Si vous passez des années à construire des jeux incroyables pour voir un youtubeur spoiler toute l’expérience de la carte en termes de taille, d’ambiance et de forme…, alors je ferais tout retirer aussi. » Dark Space est donc très lucide. Ancien développeur de Rockstar Games, Obbe Vermeij s’était exprimé sur le sujet en janvier, rappelant l’évidence : « Take Two et Rockstar sont des entreprises commerciales. Ils feront supprimer des mods qui interfèrent avec leurs activités (…). Il ne faut pas s’en offusquer. C’est ce que les entreprises doivent faire. »

Par conséquent, le créateur de contenus a pris la décision de ne plus rien développer en lien avec GTA 6 et va plutôt continuer à produire des vidéos bien sagement, sans faire aucune vague.

