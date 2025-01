Lecture Zen Résumer l'article

L’acteur qui a interprété Trevor dans GTA V s’est exprimé sur son envie d’apparaître dans GTA VI. Il aurait tant aimé la mise en place d’une passation de pouvoir.

Si vous avez joué à GTA 5 (et c’est probablement le cas au regard de son immense succès commercial), alors un personnage a forcément marqué votre esprit : Trevor, le sociopathe attachant. Il sera difficile pour Rockstar Games d’imaginer un anti-héros plus cool que lui, alors pourquoi ne pas envisager l’éventualité de le faire apparaître dans GTA 6 ? C’est une suggestion lancée par Steven Ogg, l’acteur qui se cache derrière Trevor.

Steven Ogg s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes de ScreenRant le 25 janvier. Voici son idée : « Je crois que ce serait vraiment amusant si Trevor apparaît dans l’introduction juste pour se faire tuer. » Il esquisse une sorte de passation de pouvoir pour introduire le tout nouveau casting de GTA 6, articulé autour d’un couple composé d’un homme et d’une femme — à la Bonnie & Clyde.

GTA V // Source : Rockstar Games

Trevor aimerait beaucoup faire coucou dans GTA 6

Malheureusement, une apparition de Trevor dans GTA 6 ne semble pas faire partie des plans de Rockstar Games, puisque Steven Ogg n’a rien enregistré (pour le moment ?). Dans le même ordre d’idée, il n’est pas certain que des connexions soient établies avec GTA 5 : si les deux jeux partagent le même univers, ils ne se déroulent pas dans la même ville (Los Angeles fictif pour l’un, Miami fictif pour l’autre, soit à l’opposé de la carte) et se situent a priori dans des époques différentes.

« Je pense que ce serait cool car cela dirait aux fans, ‘Merci’. Passer le flambeau, piétiner la tête de Trevor et mettre fin à tout ça pour lancer une nouvelle génération », précise Steven Ogg. Ce serait en effet un joli clin d’œil adressé aux millions de fans de GTA 5, tout en étant un peu injuste pour les deux autres héros — Franklin et Michael. On rappelle quand même que Trevor aurait dû être au centre d’une extension solo.

Un tel caméo dans GTA 6 reste peu probable si l’on se fie aux habitudes de Rockstar Games, très peu fan des personnages récurrents (notamment quand ils sont jouables). Il y a si peu d’exemples à donner, comme Johnny Klebitz, apparu dans GTA IV (et ses extensions) ainsi que GTA V, ou encore Ken Rosenberg (GTA: Vice City et GTA: San Andreas). Le contre-exemple parfait se nomme John Marston, sauf qu’il est attaché à la saga Red Dead Redemption.

