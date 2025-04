Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a décidé d’appliquer une politique très inflationniste avec la Switch 2. Au point de proposer Mario Kart World à 90 €. On connaît un éditeur qui s’en frotte les mains : Take-Two Interactive, qui pourrait grimper encore plus haut avec GTA 6 et n’attendait que ça pour appuyer sur le bouton.

Combien coûtera GTA 6 à son lancement ? 80 € ? 90 € ? Encore plus ? Cela fait des mois qu’on entend parler de cette hypothèse selon laquelle Take-Two Interactive, éditeur du jeu le plus attendu du moment, pourrait faire grimper la facture en raison des ambitions, du contenu et du coût de production. Ce qui ne changerait a priori rien à son succès : même à 100 €, GTA 6 connaitrait un rythme commercial sans précédent.

L’hypothèse en question a sans doute pris davantage d’épaisseur après la grande présentation de la Nintendo Switch 2. Après la diffusion du Direct du 2 avril, une douche froide, voire glaciale, s’est abattue sur les fans : Mario Kart World coûtera 90 €. Ce sera en réalité moins grâce à la guerre que se livrent les revendeurs, mais le prix officiel atteint bel et bien ce montant jamais vu. Pour Take-Two Interactive, c’est la meilleure nouvelle de l’année.

Lucia, héroïne de GTA 6 // Source : Capture YouTube

GTA 6 à plus de 90 € ? Les portes du saloon sont ouvertes !

Nintendo a effectivement opté pour une politique très inflationniste avec la Switch 2. Si prix de la console est en phase avec sa fiche technique et le marché, passer de 60 € (Mario Kart 8 Deluxe) à 90 € (Mario Kart World) représente une augmentation considérable. Surtout, Nintendo était resté sur un tarif aux alentours des 60 € sur la génération Switch (sauf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom). En passant à 80 et 90 € avec la Switch 2, la pilule est plus difficile à avaler.

Il n’y a peut-être que Strauss Zelnick pour se réjouir d’une telle situation. Le CEO de Take-Two Interactive a même dû sabrer le champagne en découvrant l’information. Nintendo est en train de lui dérouler le tapis rouge pour lancer GTA 6 à 90 €, voire plus. Non seulement l’éditeur pourra le justifier avec cette jurisprudence livrée sur un plateau par Mario Kart World mais, en prime, il essuiera moins de plâtres que Nintendo. Le constructeur est actuellement très critiqué pour ses prix. Et, en cela, il est le meilleur allié de Take-Two Interactive.

Mario Kart World // Source : Nintendo

En mai 2024, Strauss Zelnick ouvrait déjà la porte à un GTA 6 plus cher que les prix pratiqués aujourd’hui. Il expliquait : « Nous sommes tellement concentrés sur le fait d’offrir plus de valeur que ce que nous facturons. Et c’est en quelque sorte notre ADN. Chaque fois que nous fixons un prix, nous voulons nous assurer qu’il représente une bonne nouvelle pour le consommateur : que l’expérience dépasse largement les attentes par rapport au coût. C’est notre objectif ».

Or, Rockstar Games vise la perfection avec GTA 6, et la « perfection » sous-entend forcément un tarif salé. C’est d’ailleurs le levier activé par Doug Bowser, président de Nintendo of America, pour justifier un Mario Kart World à 90 €. Dans une interview accordée au Washington Post et publiée le 7 avril, il indique : « Ce que vous voyez là, c’est une tarification variable. Nous examinons chaque jeu, en prenant vraiment en compte le travail de développement réalisé, l’étendue et la profondeur du gameplay, sa durabilité dans le temps et la répétabilité des expériences de jeu. Voilà des facteurs, et il y en a beaucoup d’autres qui entrent en ligne de compte pour déterminer quel est le prix juste pour un jeu. Donc, je pense que vous pouvez vous attendre à une tarification variable, et nous n’avons pas fixé de référence ». Pour preuve, Mario Kart World est le seul affiché à 90 €.

On n’oubliera pas non plus de rappeler que Take-Two Interactive a été le premier éditeur à augmenter les prix lors de l’arrivée de la PS5, de la Xbox Series S et de la Xbox Series X. Dès 2020, 2K Games a commercialisé NBA 2K21 à 80 € — au lieu des 70 € auxquels on était habitué sur la génération précédente. Cette décision a créé un précédent qui a permis aux autres entreprises du secteur de s’aligner. Nintendo y avait résisté jusque-là.

