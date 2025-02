Lecture Zen Résumer l'article

Apple s’apprête à investir 500 milliards de dollars aux États-Unis pour les quatre prochaines années, essentiellement pour l’intelligence artificielle. De quoi séduire la nouvelle administration Trump et de rattraper son retard dans le domaine.

Janvier 2025 : Trump est à peine président des États-Unis qu’il annonce le projet Stargate. Les grandes entreprises de la tech prévoient 500 milliards de dollars d’investissements pour l’IA générative aux États-Unis. Apple était absent lors de cette annonce, mais se rattrape. L’entreprise a indiqué vouloir investir 500 milliards de dollars dans le pays en quatre ans dans un communiqué de presse.

500 milliards de dollars : Apple sort le chéquier

La société indique que cet engagement de dépenses sera pour « l’innovation américaine et la fabrication de pointe à haut niveau de qualification, et soutiendra un large éventail d’initiatives axées sur l’intelligence artificielle, l’ingénierie du silicium et le développement des compétences pour les étudiants et les travailleurs à travers le pays. »

Parmi les projets concrets évoqués par Apple, il y a la construction d’une nouvelle usine à Houston pour produire des serveurs à l’aide de sous-traitants. Le début de la production est prévu pour 2026 dans une usine d’un peu plus de 23 000 m².

Une usine de serveurs d’Apple aux États-Unis // Source : Apple

Ces derniers sont destinés à faire fonctionner les serveurs qui font tourner Apple Intelligence. De quoi être le plus indépendant possible et ne pas louer des serveurs dans d’autres datacenters. Une indépendance aussi envers les fabricants de ses serveurs, qui étaient auparavant à l’étranger.

Apple se tourne également vers le silicium, ou plutôt son ingénierie. C’est avec cette matière que la marque crée ses puces, comme la série A pour les iPhone ou la série M pour ses Mac. C’est le nerf de la guerre pour Apple et ce qui fait aussi la renommée de ses produits. Une partie des fonds ira à TSMC, qui possède une installation dans l’Arizona pour produire du silicium. Aujourd’hui, ce sont 24 usines basées aux États-Unis qui sont capables d’en produire.

La fabrication du silicium nécessaire aux puces d’Apple // Source : Apple

De l’ingénirie en silicium qui sert aussi aux serveurs d’Apple. Apple prévoit d’augmenter la capacité de ses centres de données situés dans plusieurs états américains : la Caroline du Nord, l’Iowa, l’Oregon, l’Arizona et le Nevada.

Des investissements massifs pour séduire Donald Trump

Les grandes entreprises américaines de la tech tentent d’avoir une entente cordiale avec l’administration Trump. Avec la politique protectionniste du président, ces sociétés ont tout intérêt à avoir les faveurs du nouveau gouvernement. Comme le rapporte Bloomberg, Tim Cook a rencontré il y a quelques jours Donald Trump dans le Bureau ovale, sans doute pour discuter avec lui de ces investissements. Trump avait laissé entendre qu’Apple voulait fabriquer davantage localement.

En effet, le président avait menacé d’imposer une taxe supplémentaire de 10% de droits de douane sur les produits importés de Chine. Durant la première présidence de Trump, Apple avait réussi à négocier l’annulation des droits de douane. La marque arguait que cela profiterait à ses concurrents comme Samsung. Apple avait également promis la constructions d’usines aux États-Unis, notamment pour ses Mac Pro.

Trump en train de prêter serment lors de son investiture ce 20 janvier 2025. // Source : Image de la BBC

L’annonce de ces 500 milliards de dollars est aussi un coup de communication de la part d’Apple auprès des autorités publiques. L’entreprise explique que cet engagement financier va offrir des milliers d’emplois directs via ses sous-traitants situés dans tous les États. C’est notamment le cas grâce à l’infrastructure autour d’Apple Intelligence et les datacenters associés et celle d’Apple TV+.

La puce Apple C1 // Source : Apple

Apple le revendique d’ailleurs : l’entreprise paie des impôts. Elle déclare avoir payé plus de 75 milliards de dollars d’impôts aux États-Unis sur les cinq dernières années, soit en moyenne 15 milliards par an (c’était 19 milliards en 2024). La marque revendique également soutenir « plus de 2,9 millions d’emplois dans tout le pays par le biais d’emplois directs, de travaux avec des fournisseurs et fabricants basés aux États-Unis et d’emplois de développeurs dans l’économie florissante des applications iOS. » À cela s’ajoutent 20 000 emploi dans la recherche et le développement dans « l’ingénierie du silicium, le développement de logiciels, l’IA et l’apprentissage automatique. » Le tout à travers plusieurs centres de R&D dans tout le pays.

