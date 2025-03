Lecture Zen Résumer l'article

La version améliorée de GTA 5 est désormais disponible sur PC, et des images comparatives prouvent que Rockstar Games gâte le public concerné.

On le sait depuis maintenant plusieurs mois : la version PC de GTA 6 ne sera pas disponible en même temps que les autres. Les joueuses et les joueurs concernés doivent donc ronger leur frein — bien plus encore que leurs homologues sur PS5 et Xbox Series. Rockstar Games a quand même décidé de les gâter avec une grosse mise à jour technique — et gratuite — pour GTA 5, disponible depuis le 4 mars 2025.

Officiellement intitulée « Version améliorée », cette nouvelle déclinaison de GTA 5 entend redonner un coup d’éclat au titre culte de Rockstar Games. Ben Videotech, créateur de contenus spécialisé dans les jeux du studio, a partagé plusieurs comparaisons qui font honneur à ce GTA 5 revigoré, notamment, par des effets de ray tracing avancé (ombres, reflets, occlusion ambiante, éclairages…). « Je sais que c’est subtil, mais c’est cool de voir un jeu avec une nouvelle couche de peinture après tant d’années. Les effets de RTGI [Ray Traced Global Illumination] dans GTA V n’étaient pas dans mon bingo », précise-t-il le 4 mars sur X.

GTA V s’offre une seconde jeunesse sur PC

Dérivé du ray tracing, le RTGI agit plus spécifiquement sur la manière dont la lumière se diffuse en temps réel, ce qui peut changer l’éclairage d’une scène du tout au tout. Par ricochet, c’est l’ambiance dégagée qui en profite, avec un rendu toujours plus naturel et immersif. Comme vous pouvez le deviner, le RTGI est très gourmand et il faut donc disposer d’un PC puissant pour en bénéficier, avec des performances décentes. On notera d’ailleurs que les évaluations Steam de cette version améliorée de GTA 5 sont pour le moment mitigées, certaines personnes essuyant des soucis techniques (Nvidia et Rockstar Games ont déjà déployé des patchs).

Ben Videotech est en tout cas convaincu de l’apport de ces améliorations graphiques dans GTA 5. Les différentes captures montrées attestent effectivement d’une évolution notable dans la manière dont l’éclairage fait ressortir certains détails (exemple : les écritures) ou garantit un rendu plus réaliste et moins terne. Sur certaines images, on ressent mieux la chaleur écrasante de la ville de Los Santos, inspirée de Los Angeles.

Comparaison 1 :

Sans RTGI Avec RTGI

Comparaison 2 :

Sans RTGI Avec RTGI

Comparaison 3 :

Sans RTGI Avec RTGI

Comparaison 4 :

Sans RTGI Avec RTGI

En mouvement, cette vidéo permet de se faire une meilleure idée de ce GTA V flambant neuf (la scène de nuit, après 2 minutes, est saisissante) :

Les autres changements apportés concernent la prise en charge des technologies DLSS 2 et FSR3, des temps de chargement réduits, la compatibilité avec des définitions plus hautes et des options d’affichage ultra-larges ou encore un son optimisé avec le Dolby Atmos. Notons que les textures restent les mêmes, d’où l’impression, pour certains, d’une upgrade mineure. « GTA V en version améliorée est incroyable en mouvement. Ceux qui ne voient aucune différence devraient vérifier leur vue », conclut l’internaute The Ambitioneers.

