Seulement quelques heures après sa sortie, le 22 mai 2025, Sirens squattait déjà le top 1 de Netflix. Si vous avez englouti ses 5 petits épisodes, pas de panique : voici 5 séries similaires à cette comédie satirique qui devraient vous combler.

Julianne Moore, Milly Alcock et Meghann Fahy : voilà le trio de rêve qui se donne la réplique dans Sirens. La série Netflix, aux airs de comédie noire sur fond de critique acerbe des milliardaires, cartonne évidemment depuis sa sortie, le 22 mai 2025, grâce à son casting absolument génial et à ses 5 petits épisodes. Mais que voir après Sirens ?

Maid sur Netflix

Sur le papier, la comédie noire qui se joue au cœur d’une villa luxueuse dans Sirens n’a pas grand-chose à voir avec le drame intimiste et très réaliste de Maid. Pourtant, les deux séries partagent un point commun très important : elles ont toutes deux été créées par Molly Smith Metzler. Pour sa toute première production, sortie en 2021 sur Netflix, la dramaturge et scénariste mettait en scène Alex, une jeune mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts et qui sort tout juste d’une relation abusive.

Elle décide alors de prendre un job de femme de ménage, pour tenter d’offrir un avenir meilleur à sa fille. Contrairement aux apparences, Maid et Sirens partagent en réalité de nombreuses thématiques communes, en déroulant le récit de femmes qui se battent, chaque jour, pour survivre dans un monde impitoyable, qui les méprisent. Cerise sur le gâteau : Margaret Qualley (The Substance) illumine chaque seconde de cette série nécessaire et déchirante. Préparez les mouchoirs.

Un couple parfait sur Netflix

La famille Winbury se prépare à un mariage pour le moins controversé : celui de Benji, l’un des héritiers de la fratrie, avec Amelia, une jeune femme plus modeste. Mais la romance idyllique entre les deux tourtereaux tourne rapidement au vinaigre lorsqu’un corps est retrouvé sur la plage, la veille de leur union. Les masques tombent alors progressivement, et les secrets de longue date sont révélés au compte-goutte, mettant à mal tout un monde de faux semblants. Mais qui a bien pu faire le coup ?

Mélangeant partie de Cluedo et satire mordante, Un couple parfait est rapidement devenue l’un des cartons de la rentrée 2024, sur Netflix. Il faut dire que, tout comme Sirens, cette adaptation du roman d’Elin Hilderbrand nous embarque sur les traces de personnages fortunés, en compagnie d’une actrice géniale : Meghann Fahy. Vous pourrez donc la retrouver avec bonheur, le temps de 6 nouveaux épisodes.

Les Quatre Saisons sur Netflix

Seulement quelques semaines avant la sortie de Sirens, une autre série Netflix nous partageait le quotidien de riches protagonistes, entre comédie et mélancolie : Les Quatre Saisons. On y découvrait l’histoire de six amis qui ont pour habitude de partir ensemble en vacances, au printemps, en été, en automne, puis en hiver. L’occasion de suivre leurs péripéties le temps d’une année complète, remplie de twists et de confessions en pagaille.

Au programme : divorce imprévu, cours de surf enflammé et pièce de théâtre désastreuse, le tout dans des destinations de rêve. Tina Fey (30 Rock), Steve Carell (The Office), Will Forte (Bodkin) et Colman Domingo (The Madness) composent le casting prestigieux de cette série douce-amère, qui analyse les relations humaines avec subtilité. Et bonne nouvelle : une saison 2 est déjà sur les rails.

Dead to Me sur Netflix

Sirens questionne la solidarité féminine et ses limites (ou pas), sur fond d’humour noir. Mais avant elle, une autre série avait parfaitement mis en scène des thématiques similaires : Dead to Me. On y rencontre Jen, qui vient de perdre son mari dans de tragiques circonstances. Alors qu’elle assiste à un groupe de soutien, elle croise la route de Judy, à l’énergie positive et à la personnalité excentrique. Ensemble, elles vont surmonter leurs deuils respectifs, grâce au pouvoir de l’amitié.

À moins que les lourds secrets de Judy ne viennent perturber leur vie déjà bien chaotique… Dotée de seulement trois saisons et de courts épisodes de 25 minutes, Dead to Me s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures comédies dramatiques de Netflix, qui utilise le sarcasme avec brio. Portée par l’alchimie entre Christina Applegate (Mariés, deux enfants) et Linda Cardellini (Bloodline), la série a même su nous offrir un final particulièrement réussi. À recommander les yeux fermés.

The White Lotus sur Max et Canal+

Depuis 2021, dès lors qu’il est question de riches sur le petit écran, une référence vient immédiatement en tête : The White Lotus, bien sûr. L’une des meilleures séries du catalogue de HBO Max nous invite ainsi à séjourner dans un palace somptueux, aux côtés de clients à la richesse aussi infinie que leur tristesse. Mais leur semaine de détente va être perturbée par un léger contretemps : un meurtre sordide.

Au fil de chacune de ses trois saisons, l’anthologie s’amuse ainsi à jouer avec nos nerfs, laissant volontairement planer le suspense autour de l’identité de la victime. Alors, oui, les personnages sont généralement insupportables, mais leurs punchlines sont si savoureuses, qu’on en redemande. Idéal pour rêver à vos vacances imaginaires sous les cocotiers, tout en relativisant sur votre propre vie. Point bonus : Meghann Fahy passe une tête dans la saison 2, pour incarner une mère de famille a priori parfaite sous toutes les coutures.

