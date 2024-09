Lecture Zen Résumer l'article

L’adaptation en série du roman d’Elin Hilderbrand, Un couple parfait, cartonne déjà sur Netflix. Mais les fins des deux œuvres sont bien différentes.

Un bon roman policier vaut généralement pour son twist de fin, évidemment destiné à nous surprendre et à confirmer (ou pas) nos théories les plus folles. Et c’est bel et bien le cas d’Un couple parfait, qui connaît désormais une adaptation en série avec Nicole Kidman, sortie le 5 septembre 2024 sur Netflix.

Si vous avez déjà englouti les 6 épisodes de ce thriller chez les riches, vous avez dû vous retourner le cerveau devant l’identité du meurtrier. Mais cette conclusion n’est pas tout à fait identique à celle du livre d’Elin Hilderbrand, dont est tirée la série Netflix : elle est même pire.

Attention, spoilers à venir sur la série Un couple parfait ainsi que sur le livre dont elle est adaptée.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Qui a tué Merritt dans la série Un couple parfait sur Netflix ?

Située quelque part entre The White Lotus et Big Little Lies, Un couple parfait possède le même amour pour les riches suspects qui nous emmènent sur des dizaines de fausses pistes à la seconde. Mais qui a donc tué Merritt, la meilleure amie d’Amelia, à seulement quelques heures de son mariage avec Benji, héritier fortuné de la famille Winbury ? Tous les invités sont alors de potentiels meurtriers. Dans la série, l’enquête se dirige évidemment vers le père de Benji, Tag, puisqu’il avait une liaison secrète avec Merritt, qui était même enceinte.

Merritt dans Un couple parfait // Source : Netflix

Mais finalement, l’identité de l’assassin finit par être dévoilée : il s’agit d’Abby Winbury, la femme de Thomas, le frère de Benji. Alors que ces derniers devaient très bientôt hériter de la fortune familiale et ainsi éponger toutes leurs dettes, la grossesse de Merritt a bousculé tous leurs plans. Abby l’a donc droguée et noyée pour récupérer l’argent le plus tôt possible.

Six mois plus tard, Greer, la matriarche et romancière du clan Winbury, demande l’accord d’Amelia pour publier un nouveau livre, s’inspirant d’elle. Un épilogue qui n’existe pas dans le livre. D’après la showrunneuse, Jenna Lamia, Greer et Amelia forment en réalité le fameux « couple parfait » évoqué dans le titre, avec deux femmes qui ne cherchent plus à être en compétition : « Il s’agit de la véritable histoire d’amour de toute la série ».

Et dans le roman d’Elin Hilderbrand ?

L’identité de la meurtrière est la même : il s’agit toujours d’Abby. Cependant, dans le livre, l’assassinat est bien moins explicite. Greer est ainsi la seule personne à découvrir qui a tué Merritt, mais décide de garder ce secret pour elle. Quant à Abby, le verre drogué qu’elle offre à la victime ne lui était pas destiné, à l’origine. Il devait plutôt servir à endormir Featherleigh, l’amante de son mari, Thomas.

Mais plutôt que de boire ce breuvage, cette dernière l’apporte à Merritt, la condamnant donc à mort. Celle-ci finit alors par se balader près de la plage et commence à se baigner, avant de s’endormir dans l’eau et de se noyer. Aucun meurtrier n’est donc appréhendé par la police et l’affaire est classée au rayon des simples accidents.

Liev Schreiber (Tag) et Nicole Kidman (Greer) dans Un couple parfait // Source : Hilary Bronwyn Gayle/Netflix

La série Netflix est beaucoup plus directe : on y voit Abby apporter directement le verre à Merritt, puis la noyer en maintenant sa tête sous l’eau, intentionnellement.

La meurtrière est donc beaucoup plus maléfique dans cette adaptation d’Un couple parfait, d’autant que toute l’intrigue concernant l’héritage et l’avidité d’Abby est inexistante dans le roman d’Elin Hilderbrand. La série ajoute donc un gros soupçon de satire des riches, qui rappelle à nouveau l’humour grinçant de The White Lotus.

Quelles sont les autres différences entre le livre et la série Un couple parfait ?

On peut noter plusieurs autres changements entre le livre et l’adaptation de Netflix. On pense notamment à :

La révélation de Greer concernant son frère et son passé de prostituée. Dans le roman, elle n’avoue pas du tout qu’elle a rencontré son mari, Tag, grâce à cet ancien métier qu’elle n’a jamais exercé et son frère, Broderick, n’existe pas.

Le changement de prénom d’Amelia. Dans le livre, elle se nomme ainsi Celeste, mais il s’agissait également du prénom du personnage de Nicole Kidman dans Big Little Lies, l’un de ses rôles iconiques. Pour ne pas perdre les spectateurs, la showrunneuse, Jenna Lamia, a donc décidé de nommer la mariée Amelia, le prénom de sa nièce.

Les suspects d’Un couple parfait // Source : Netflix

La présence de l’actrice Isabelle Adjani, qui incarne Isabel, une amie des Winbury et l’amante de Thomas. Ce personnage n’existe pas dans le roman original, mais peut se rapprocher de celui de Featherleigh Dale, une arnaqueuse britannique, également liée à Thomas.

La discrétion du couple formé par Bruce et Karen, les parents d’Amelia, à l’écran. Le duo a en effet un rôle beaucoup plus important à jouer dans le livre, même si leur relation n’a aucun lien avec le meurtre de Merritt.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+