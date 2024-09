Lecture Zen Résumer l'article

La série policière avec Nicole Kidman passionne les abonnés de Netflix et squatte toujours la première place du top 10 de la plateforme. Si vous avez déjà englouti les 6 épisodes d’Un Couple parfait, voici 5 séries similaires à voir en streaming : Anatomie d’un scandale, Meurtre mode d’emploi, Big Little Lies, The Undoing ainsi que The White Lotus.

Les séries policières riment toujours avec succès, peu importe leurs sombres thèmes ou leurs prestigieux castings. Un Couple parfait n’échappe pas à la règle, d’autant qu’elle met en scène la grande Nicole Kidman dans le rôle de la glaçante matriarche de la famille Winbury.

Et lorsqu’un corps est retrouvé sans vie sur la plage, la veille d’un mariage, forcément, tous les invités deviennent suspects, même les plus riches. Si vous avez déjà dévoré les 6 épisodes de cette série adaptée d’un roman d’Elin Hilderbrand, jusqu’à son final étonnant, voici 5 séries similaires à découvrir en streaming.

Anatomie d’un scandale sur Netflix

Dans Un Couple parfait, tous les secrets, même les plus enfouis, volent en éclats lorsque la vie de la riche famille Winbury est scrutée dans les moindres détails. Pour continuer à enquêter sur d’autres personnages, tout aussi privilégiés, Anatomie d’un scandale sera faite pour vous. On y suit Sophie, épouse en apparence heureuse du député conservateur britannique James Whitehouse. Mais lorsqu’elle apprend que ce dernier est accusé de viol par son assistante parlementaire, leur existence bien rangée prend soudainement une tournure beaucoup plus sombre.

Les twists s’enchaînent dans cette série à suspense, qui fait exploser les faux semblants de l’élite, tout en dénonçant les dérives de la vie étudiante, notamment dans les prestigieuses écoles anglaises comme Oxford. Anatomie d’un scandale est ainsi le récit d’un procès nécessaire autour du consentement et des violences sexistes et sexuelles, avec les excellentes performances de Sienna Miller (American Sniper) et Michelle Dockery (Downton Abbey).

Meurtre mode d’emploi sur Netflix

Un Couple parfait ressemble à un petit bonbon de fin d’été, à l’ambiance ensoleillée et aux épisodes courts, parfaits pour faire une pause dans l’intensité de la rentrée. Meurtre mode d’emploi dégage cette même atmosphère, tout en proposant à ses spectateurs de s’intéresser à un autre meurtre : celui de l’adolescente Andie, dans une petite ville anglaise. Pip, jeune lycéenne têtue, se passionne alors pour cette affaire irrésolue et tente de la résoudre elle-même, par tous les moyens.

Tout comme Un Couple parfait, Meurtre mode d’emploi se déguste en seulement 6 petits épisodes, qui mélangent révélations en pagaille et teen drama sans prise de tête. Cerise sur le gâteau : la rayonnante actrice Emma Myers (Mercredi) incarne avec passion le personnage de Pip.

Big Little Lies sur Max

Bien avant d’incarner Greer, la matriarche de la famille Winbury dans Un Couple parfait, Nicole Kidman avait d’abord fait sensation dans une autre série sur de riches protagonistes suspectés de meurtre : Big Little Lies. Considérée, à raison, comme l’une des meilleures séries du catalogue HBO, ce drame en deux saisons met en scène Jane Chapman, une jeune mère célibataire, alors qu’elle vient de s’installer dans une petite ville côtière des États-Unis avec son fils, Ziggy. Elle se lie ensuite d’amitié avec l’extravagante Madeline ainsi qu’avec Celeste, une ancienne avocate beaucoup plus discrète. Mais un incident va bouleverser leur petit monde privilégié…

Avec son casting absolument exceptionnel, de Nicole Kidman, à Reese Witherspoon, en passant par Laura Dern et même Meryl Streep, Big Little Lies s’impose comme l’une des meilleures séries féministes de ces dernières années. Une satire savoureuse des riches, qui offre tout de même une intrigue policière haletante, dont on a irrésistiblement envie de connaître le dénouement. Incontournable.

The Undoing sur Max

Si la collaboration entre l’actrice Nicole Kidman et la réalisatrice Susanne Bier fait autant d’étincelles dans Un Couple parfait, ce n’est pas un hasard : elles ont déjà travaillé ensemble par le passé, sur une autre série à succès, pour HBO cette fois. En 2020, elles dévoilaient donc le polar The Undoing, où les riches tenaient déjà un rôle de premier plan.

On y suit ainsi le couple formé par Grace et Jonathan Fraser. Leur paisible quotidien tourne alors au drame lorsque ce dernier disparaît et qu’une mort violente survient dans leur entourage. The Undoing est un thriller psychologique chic à souhaits, qui met du temps à se mettre en place, mais qui utilise à merveille la paranoïa pour nous embarquer dans son récit inquiétant, dans lequel Hugh Grant (Love Actually) démontre toute sa puissance dramatique.

The White Lotus sur Max

Ce n’est pas pour rien si Un Couple parfait a été comparée à The White Lotus, dès sa sortie sur Netflix : les deux séries partagent un amour pour la satire, particulièrement lorsqu’elle concerne les travers des riches. Les vacances paradisiaques à Hawaï ou en Sicile tournent ainsi au cauchemar lorsque des meurtres ont lieu dans de prestigieux complexes hôteliers.

Derrière les paillettes, se cachent alors des bourgeois tous plus détestables les uns que les autres. Autant dire que l’on prend un malin plaisir à assister à la chute progressive de ces têtes à claques de luxe, tout en sirotant notre meilleur cocktail, pendant deux saisons de haute volée.

