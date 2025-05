Lecture Zen Résumer l'article

La comédie dramatique, qui suit six amis lors de plusieurs vacances partagées, cartonne sur Netflix depuis sa sortie, le 1er mai 2025. Il faut dire que Les Quatre Saisons met en scène un casting quatre étoiles, que vous avez forcément déjà aperçu dans d’autres films ou séries.

Certaines séries s’invitent dans le top 10 de Netflix de façon totalement imprévisible, devenant des surprises inattendues. Mais la plateforme de streaming produit aussi des petites bombes, qui riment avec succès avant même leur mise en ligne.

C’est le cas des Quatre Saisons, dont les 8 épisodes ont cartonné dès leur sortie, le 1er mai 2025. Il faut dire que la comédie dramatique bénéficie d’un atout de taille : un casting monumental, réunissant un parterre de stars que vous connaissez déjà bien.

Tina Fey (Kate)

La créatrice et actrice des Quatre Saisons possède une immense filmographie, en tant que comédienne ou scénariste. Reconnue pour son travail sur les sketchs du Saturday Night Live, Tina Fey a également écrit le scénario du film culte Lolita, malgré moi, avant d’obtenir une reconnaissance internationale grâce à sa sitcom 30 Rock, à la fin des années 2000, dont elle incarnait le personnage principal.

Plus récemment, elle a aussi créé la comédie en trois saisons Unbreakable Kimmy Schmidt pour Netflix et a tenu un rôle iconique de podcasteuse star dans les trois premières saisons d’Only Murders in the Building.

Tina Fey dans Les Quatre Saisons // Source : Netflix

Steve Carell (Nick)

Doit-on encore présenter l’immense Steve Carell ? Si vous avez vécu dans une grotte durant ces vingt dernières années ou que vous avez des trous de mémoire, voici donc un petit rappel de sa prestigieuse carrière. D’abord abonné aux seconds rôles comiques, comme dans Bruce tout-puissant, aux côtés de Jim Carrey, le comédien américain a ensuite explosé grâce à 40 ans, toujours puceau ou Crazy Stupid Love, et surtout grâce à une série cultissime : l’adaptation américaine de The Office, dans laquelle il interprète le personnage détestable de Michael Scott.

Si Steve Carell a longtemps été cantonné aux comédies, il a tout de même montré depuis longtemps sa maîtrise des drames, depuis Little Miss Sunshine, en 2006. On a également pu le voir dans Foxcatcher, qui lui a valu une nomination aux Oscars en 2015, The Big Short, Vice ou encore les excellentes séries The Morning Show et The Patient.

Steve Carell dans Les Quatre Saisons // Source : Jon Pack / Netflix

Colman Domingo (Danny)

Peu d’acteurs peuvent se vanter d’avoir un palmarès sériel aussi remarquable que celui de Colman Domingo. De The Knick à Fear the Walking Dead en passant par Euphoria, The Madness, et désormais Les Quatre Saisons, le comédien américain a prouvé sa capacité à passer d’un genre à l’autre avec une facilité déconcertante.

Habitué des planches de Broadway, Colman Domingo s’est aussi taillé une place de choix sur le petit écran, tout en devenant l’un des premiers acteurs noirs ouvertement gays à Hollywood. Dans Les Quatre Saisons, il donne la réplique au réalisateur italien Marco Calvani, qui interprète Claude, son mari. De son côté, il s’agit de sa toute première série en tant qu’acteur.

Colman Domingo dans Les Quatre Saisons // Source : Jon Pack / Netflix

Will Forte (Jack)

Si vous consommez de nombreuses séries, même les plus obscures, vous avez probablement déjà croisé le visage singulier de Will Forte, caché sous une tonne de cheveux et une barbe bien fournie. Pendant quatre saisons, l’humoriste américain a ainsi tenu le rôle principal de sa propre création, The Last Man on Earth, comédie loufoque sur le dernier survivant de la fin du monde.

Récemment, on a également pu l’apercevoir dans une autre production post-apocalyptique, Sweet Tooth, mais aussi dans la série policière Bodkin, toutes deux déjà sur Netflix.

Will Forte dans Les Quatre Saisons // Source : Jon Pack / Netflix

