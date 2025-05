Lecture Zen Résumer l'article

Les Quatre Saisons, avec Tina Fey et Steve Carell, squatte le top 10 de Netflix depuis sa sortie, le 1er mai 2025. Mais la comédie dramatique américaine a-t-elle déjà été renouvelée pour une saison 2 ?

Chez les riches, chaque nouvelle saison est évidemment synonyme de repos et de détente, dans de luxueuses destinations. Non, vous n’êtes pas devant The White Lotus, mais bien face aux Quatre Saisons, la dernière création de Tina Fey (Unbreakable Kimmy Schmidt).

Alors que les premiers épisodes cartonnent actuellement sur Netflix depuis leur sortie, le 1er mai 2025, une question s’impose : pourrons-nous retrouver les six amis des Quatre Saisons, aussi touchants que détestables, dans une saison 2 ?

Les Quatre Saisons a-t-elle été renouvelée par Netflix ?

Oui ! La bonne nouvelle a été annoncée par Netflix, le 14 mai 2025 : Les Quatre Saisons aura bien droit à une suite. On retrouvera donc Kate, Jack, Danny, Claude et les autres dans une saison 2 toujours riche en vacances de rêve et en twists inattendus.

D’après Variety, les co-créatrices de la série, Tina Fey, Lang Fisher et Tracey Wigfield ont déjà exprimé leur enthousiasme à l’idée d’écrire de nouveaux épisodes : « Nous sommes tellement reconnaissantes du fait que le public du monde entier partage notre amour pour les pulls cosy, les cocktails au bord de l’océan et les disputes dans un jacuzzi. On se retrouve bientôt pour nos prochaines vacances ensemble ! »

Le renouvellement des Quatre Saisons pour une saison 2 n’est pas une surprise, compte tenu de l’immense succès de la comédie dramatique sur Netflix.

De quoi parlera la saison 2 des Quatre Saisons ?

La saison 1 de la série Netflix s’inspirait grandement du film éponyme de 1981, réalisé par Alan Alda, modernisant simplement quelques détails au passage. La suite suivra cependant une trame narrative différente, d’autant qu’un cliffhanger de taille a bouleversé les fans.

À la fin de l’épisode 8 des Quatre Saisons, Nick meurt dans un accident de voiture et Ginny annonce au reste du groupe qu’elle est enceinte de lui. Une conclusion inattendue, qui n’est pas du tout tirée du film original, et qui aura évidemment un immense impact sur les personnages.

Les Quatre Saisons. // Source : Jon Pack / Netflix

Combien d’épisodes sont prévus pour la saison 2 ?

Les Quatre Saisons continuera sur sa lancée avec 8 nouveaux épisodes, comme c’était le cas pour la saison 1.

Qui sera au casting de la saison 2 des Quatre Saisons ?

Compte tenu du sort de Nick à la fin de la saison 2, les prochains épisodes seront probablement marqués par l’absence du génial Steve Carell, à moins que la série ne décide de s’aventurer sur le terrain des flashbacks. Mais cela semble peu probable considérant le rythme précis de la comédie dramatique, qui consacre deux épisodes à chaque saison (printemps, été, automne, hiver).

Concernant le reste du casting, il y a en revanche davantage d’espoir. Dès sa sortie, les créatrices espéraient d’ailleurs pouvoir prolonger l’histoire de leurs personnages, comme elles le confiaient à TV Insider : « Si nous sommes assez chanceuses pour faire une suite, nous aimerions évidemment réunir toute la bande. »

Les Quatre Saisons. // Source : Jon Pack/Netflix

Dans une interview accordée à Glamour, l’actrice Kerri Kenney-Silver, qui incarne le personnage d’Anne, affirmait que toute l’équipe était partante pour la saison 2 : « Nous en rêvons. Nous pourrions faire cette série même s’ils éteignaient toutes les lumières. C’était une expérience tellement enrichissante, pour nous tous. Je m’en fiche si la prochaine saison se déroule dans un sous-sol à Dayton, en Ohio, en plein confinement. Je serai là. Égoïstement, en tant que comédienne, j’ai juste envie de passer du temps avec ces personnes. Je suivrai Tina Fey jusqu’au bout du monde. »

Auprès de The Hollywood Reporter, Lang Fisher avait d’ailleurs précisé que pour la saison 2, « tout le casting devrait être de retour » et qu’il ne s’agirait pas d’une anthologie : « Je pense que l’on a tous envie de suivre ces personnages en particulier. » Tina Fey, elle, va même plus loin : « La série est à échelle humaine et je pense que les humains peuvent être encore vivants pendant… au moins 15 ans. » Alors, prêts à embarquer pour 15 saisons des Quatre Saisons ?

