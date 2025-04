Lecture Zen Résumer l'article

En avril 2025, il y aura de quoi faire, que vous soyez un adepte de PC, Xbox ou PS5. Entre nouveaux titres et arrivées de jeux vidéo sur certaines consoles, voici toutes les sorties à suivre pour ce mois-ci.

Qui dit nouveau mois, dit nouvelles sorties. Ce mois-ci sera marqué par l’arrivée de quelques titres prometteurs sur PC, PS5 ou Xbox., mais aussi par une vague de portages plutôt inattendus pour certains.

Voici les sorties de jeux vidéo à ne pas manquer en avril 2025 :

Nintendo est malheureusement absent ce mois-ci, mais pour une bonne raison : la firme se prépare à un événement majeur avec la présentation officielle de la très attendue Switch 2 – et, potentiellement, l’annonce de nouveaux jeux.

Après avoir marqué les joueurs et joueuses de la PlayStation, l’épopée post-apo d’Ellie et Abby débarque enfin sur PC, deux ans après le premier épisode.

Ce nouveau portage, signé Naughty Dog en collaboration avec Nixxes Software et Iron Galaxy Studios, reprend l’intégralité du contenu de la version PS5 Remastered sortie en janvier 2024. Au programme : la campagne acclamée, le mode roguelike « Sans retour » et des niveaux coupés commentés par les développeurs. Un timing parfait pour accompagner la saison 2 de la série HBO, prévue aussi en avril.

Premier projet de Compulsion Games depuis son rachat par Microsoft, South of Midnight est un jeu d’action-aventure à la troisième personne qui nous plonge dans une Louisiane fantastique, teintée de magie et de folklore. On y incarnera Hazel, une « tisseuse » capable de manipuler des forces mystiques, dans un monde peuplé d’animaux géants et de créatures étranges.

Bonne nouvelle : le jeu sera dispo sur le Game Pass dès le jour J, et un accès anticipé débutera dès le 3 avril.

Après une sortie exclusive sur Xbox et PC via le Game Pass en décembre dernier, Indy reprend du service, mais cette fois chez Sony. En effet, l’aventure solo qui se déroule entre Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière Croisade débarque sur PS5. Développé par MachineGames (Wolfenstein), en collaboration avec Lucasfilm Games, le jeu mise tout sur l’ambiance et le respect de la saga d’origine.

On retrouve un Indy fidèle à lui-même, de ses répliques cinglantes à son légendaire fouet, dans une quête qui le mènera du Vatican aux temples oubliés de Sukhothaï, en passant par les dunes égyptiennes et les cimes de l’Himalaya. Si les énigmes sont plutôt bien ficelées, la partie action/combat ne convainc pas toujours. Cependant, l’expérience reste fidèle à l’esprit de la franchise et offre un dépaysement digne de la saga. Malgré ces lacunes, c’est le AAA parfait pour pousser le plein potentiel de la dernière PS5 Pro.

Direction un univers fantasy inspiré de la Belle Époque parisienne dans ce RPG au tour par tour qui s’annonce prometteur. On y suivra Gustave, unique survivant de son village, bien décidé à défier la Peintresse, une divinité dont le pouvoir condamne à mort toute personne atteignant 33 ans.

Développé par Sandfall Interactive (un studio Montpelliérain) et édité par Kepler Interactive, le jeu propose un système de combat mélangeant tour par tour et action en temps réel, dans la lignée des grands classiques du genre. Il est prévu pour le 24 avril sur PS5, Xbox Series et PC.

Le road trip apocalyptique de Deacon St. John fait son grand retour avec une version remastérisée sur PC et PS5. Cette édition promet des graphismes améliorés et un support VRR, bien que cet aspect ait déjà suscité quelques débats avant sa sortie. En effet, à première vue, les améliorations visuelles semblent plutôt subtiles au premier abord, par rapport à la version originale. Sur PC, la différence entre les versions pourrait être plus marquée grâce à la prise en charge de réglages graphiques avancés et des technologies DLSS/FSR — qui sur le papier offre un meilleur rendu visuel et plus fluidité.

Mais ce remaster ne se contente pas d’un simple lifting graphique. De nouveaux modes de jeu, comme Assaut de la Horde et Mort Permanente, viendront relever le défi pour les joueurs les plus téméraires. Pour ceux qui possèdent déjà la version PS4, une mise à niveau sera dispo via un DLC pour 10 €.

Bizarre de le voir dans une jaquette de PS5… Après trois ans d’exclusivité Xbox et PC, le jeu de course open-world culte débarque enfin sur PlayStation. Cette version PS5 proposera deux modes d’affichage (Qualité à 30 FPS et Performance à 60 FPS), avec une optimisation spéciale pour la PS5 Pro incluant du ray tracing. Tout comme sur Xbox et PC, le jeu sera disponible en trois éditions (Standard à 69,99 €, Deluxe à 79,99 € et Premium à 99,99 € ).

Tout comme sur Xbox et PC, les extensions majeures Hot Wheels et Rally Adventure seront incluses dans l’Édition Premium avec également un accès anticipé dès le 25 avril. À noter que pour y jouer, il sera nécessaire de lier un compte Microsoft à votre compte Sony.

