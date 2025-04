Lecture Zen Résumer l'article

Il y a des jeux qui vous restent en tête, même une fois la console éteinte. Il y a des jeux qui vous font gratter des notes sur un bout de papier pour vous souvenir de chaque découverte et mieux les relier ensuite. Il y a des jeux qui vous hantent, qui vous habitent, qui vous fascinent, qui vous accrochent par la labyrinthique profondeur de leurs mécaniques. Il y a Blue Prince.

Il y a un an, j’ai été hypnotisé par l’exploration du sombre manoir de Lorelei and the Laser Eyes qui m’emporta rapidement dans son tourbillon d’énigmes enchâssées et d’une ingéniosité rare. Je ne pensais vraiment pas revivre ces mêmes sensations si vite… et surtout de manière encore plus intense.

Blue Prince, disponible à compter du 10 avril 2025 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC (ainsi que dans le Xbox Game Pass), réussit ce tour de force. Il repose en effet sur une étonnante hybridation qui ajoute à l’attraction naturelle de ses mystères l’addiction de ses mécaniques de jeu, parfaitement dosées.

Blue Prince mêle finement énigmes et rogue-lite

Anglais LV1 recommandé La seule vraie contrainte de Blue Prince est qu’il n’est disponible qu’en anglais. Celui-ci n’est pas trop relevé (en dehors de quelques écrits liés au lore), mais est parfois lié à des énigmes qui paraissent vite intraduisibles en l’état. Mieux vaut donc s’y aventurer avec quelques notions. Si vous avez eu la moyenne au Bac, ça semble déjà une bonne base.

À la base, Blue Prince propose de s’aventurer dans un immense manoir en vue à la première personne dans un style graphique saisissant grâce à un magnifique cel shading qui donne une patte singulière, poétique et très douce au jeu. On y incarne Simon, un jeune homme désigné comme principal légataire des lieux après le décès de son grand-oncle. Seule petite subtilité : pour toucher son héritage, notre héros va devoir trouver la 46ème pièce de ce manoir qui n’en compte a priori que… 45.

La mécanique rogue-lite de Blue Prince finit par le rendre étonnamment addictif.

C’est sur ces prémices nébuleuses que l’on se lance et qu’on découvre tout d’abord un mélange de jeu de plateau et de rogue-lite. Car la maison qui nous est promise est une véritable page blanche, ou plutôt, un damier de 5 x 9 totalement vide à l’exception de son hall d’entrée et d’une antichambre tout en haut, qui semble être notre objectif final (mais, l’est-il vraiment…). Lorsque l’on ouvre une porte, on se voit en réalité proposer aléatoirement trois plans possibles de pièces à créer (une chambre, une salle de billard, une cuisine…). À nous de choisir quelle salle on souhaite dessiner, avec un double dilemme : est-ce qu’elle aura une ou des portes bien positionnées pour poursuivre son parcours sur le damier et quel bonus pourra-t-elle m’apporter ?

Devant chaque porte du manoir, 3 plans de pièce sont proposés aléatoirement. Faites bien attention à l’orientation de leurs portes ! // Crédits : Raw Fury

C’est là que Blue Prince dévoile le début de sa facette rogue-lite : non seulement il faut créer un plan de maison cohérent qui permet de circuler, mais en plus il faut jouer stratégiquement pour débloquer des éléments qui vont nous aider dans le jeu. Clés, diamants, argent… : certaines pièces recèlent des ressources qui seront indispensables pour avancer. Mais il y a également des accessoires secondaires comme une pelle qui permet de creuser à certains endroits, une loupe pour observer photos et documents dans les moindres détails… Tout un tas d’aides qui faciliteront notre aventure… Jusqu’au lendemain.

Oui, il y a une dernière subtilité dans le gameplay de base de Blue Prince : on ne dispose que de 50 pas par jour, sachant que l’on dépense un pas par salle traversée. Quand on tombe à zéro ou que l’on n’a plus la possibilité de progresser sur notre damier/plateau de jeu (bloqué par un cul-de-sac ou parce que l’on est à court de clés, par exemple), la journée s’arrête et on recommence de zéro le lendemain. Enfin, de zéro… pas tout à fait. Car, à l’image d’un Outer Wilds, les connaissances accumulées sur le jeu et ses mécaniques restent, elles, bien fichées dans notre cerveau, si bien que l’on affine au fur et à mesure ses stratégies et que l’on progresse chaque fois un peu plus.

Au hasard de nos explorations ou en dépensant quelques sous, on peut débloquer des objets vraiment très utiles. // Crédits : Raw Fury

Une vraie drogue

Déroutante (voire un brin décourageante) au tout début, la mécanique rogue-lite de Blue Prince finit par le rendre étonnamment addictif. Galvanisé par une découverte faite un jour, on n’a qu’une hâte : passer au lendemain pour confirmer une théorie ou débloquer un élément que l’on a désormais pigé. Car au-delà de cette structure façon jeu de plateau aléatoire, Blue Prince regorge d’énigmes et de puzzles qui souvent se répondent entre eux et se révèlent avec le temps (en ouvrant bien grand les yeux et en prenant des notes !). Une photo, un post-it, un extrait de livre trouvé ici ou là peut mettre sur la piste d’un code de coffre ou quelque autre mystère présent dans une autre pièce de la maison. Sans parler des interactions possibles avec certaines salles bien particulières…

Chaque détail des pièces peut révéler un secret très important… // Crédits : Raw Fury

Et justement ! Il faut composer avec l’incertitude des salles que l’on va découvrir à chaque pas de porte qui n’est pas loin de rappeler ce délicieux petit frisson qui nous parcourt à l’ouverture d’un nouveau booster dans Balatro, avec toujours cette surprise quand une pièce inédite apparaît. L’aléa (et la potentielle frustration qui va avec) est en outre un peu compensé à terme par le déblocage (à l’issue de longues réflexions et d’une série de merveilleuses épreuves) de bonus permanents qui vont simplifier peu à peu nos tentatives, ainsi qu’il convient de les considérer. L’ensemble de ces engrenages assemblés donne un tout d’une cohérence et d’une ingéniosité tout simplement incroyables.

On peut parfois s’éloigner un peu du manoir pour découvrir des endroits très très intriguants. // Crédits : Raw Fury

Malgré la redondance de ses mécaniques, Blue Prince regorge tellement de mystères et de choses à découvrir que chaque journée se révèle gratifiante — elle aura au moins permis de découvrir telle chose, comprendre telle autre. C’est tellement brillant que le jeu ne s’essouffle pas au fil du temps. C’est même tout l’inverse : plus on avance, plus on prend conscience du gigantesque puzzle dans lequel on évolue et surtout de la capacité du jeu à proposer toujours plus. Même après plus de vingt heures de jeu (et cette fameuse pièce 46 découverte), j’ai encore des moments où mes yeux s’écarquillent et où mon cerveau s’échauffe à l’idée d’imaginer tout ce qui lui reste encore à résoudre et à découvrir dans ce lieu aussi magique que merveilleux.

Uniquement en anglais Difficile de trouver les mots pour retranscrire la fascination que l’on peut ressentir devant Blue Prince. Il réussit le tour de force d’entremêler des mécaniques de gameplay simples, mais d’une profondeur incroyable qui le rend addictif, avec un réseau d’énigmes qui innerve le moindre recoin de ce manoir dans lequel on se perd avec un plaisir qui ne semble jamais vouloir faiblir. C’est un véritable tourbillon qui nous emporte et fait que l’on y revient sans cesse avec la même passion car, de toute façon, même la console éteinte, le jeu reste toujours dans un coin de notre tête où il tourne sans cesse ; chaque réponse menant toujours au moins à une nouvelle question. Au final, on ne peut donc que s’incliner humblement devant ce prince bleu qui a d’ores et déjà tout d’un roi.

