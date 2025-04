Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Après avoir connu un joli succès critique sur PC et Xbox Series, Indiana Jones et Le Cercle Ancien débarque sur PlayStation 5. Prévu pour le 17 avril 2025, voilà où le trouver au meilleur prix.

Sorti au mois de décembre de l’année dernière, Indiana Jones et Le Cercle Ancien a su plaire aux fans de l’aventurier autant qu’aux joueuses et joueurs en quêtes d’une aventure de bonne facture. Après les déceptions des derniers films de la saga et dans un paysage vidéo ludique où Uncharted vient cruellement à manquer, le titre de MachineGames a su trouver son public sur PC et Xbox Series. Il débarque enfin sur PlayStation 5 le 17 avril 2505.

Indiana Jones et Le Cercle Ancien est prévu sur PS5 pour le 17 avril 2025 à 79,99 €. Il est disponible en précommande en version physique au prix de 61,99 € sur le site de Leclerc. Le retrait directement en magasin est gratuit, tandis que la livraison se fait à partir de 5,90 €.

C’est quoi, Indiana Jones et Le Cercle Ancien ?

Indiana Jones et le Cercle ancien est un jeu d’action-aventure développé par MachineGames, qui se base sur la franchise Indiana Jones. Le titre n’adapte pas les films, mais propose bel et bien une histoire originale, entre les événements du premier film, Les Aventuriers de l’arche perdue et du troisième long métrage de la saga, Indiana Jones et la dernière croisade. Le studio suédois propose donc un retour aux sources, pendant l’âge d’or de l’aventurier.

À la suite du vol d’un artefact au Marshall College, Indiana Jones se rend au Vatican pour enquêter. Il réalise que des sites archéologiques forment un cercle parfaitement aligné autour du globe, un prétexte qui permet au titre d’emmener les joueuses et les joueurs tout autour du globe. Les nazis et le troisième Reich sont bien sûr de la partie dans une intrigue finement écrite, qui parvient à reproduire la mise en scène de Steven Spielberg sans tomber dans la caricature. Vous noterez d’ailleurs la présence de Richard Darbois, voix officielle d’Harrison Ford, pour la version française.

Ce jeu Indiana Jones vaut-il le coup d’être précommandé ?

Si vous êtes fan de la saga de Spielberg et Lucas, alors c’est une excellente occasion de se replonger dans cet univers si attachant, et ainsi, d’oublier les films qui ont suivi. D’autant plus que l’achat du jeu est obligatoire sur cette plateforme, contrairement à la Xbox, où il était accessible via le Game Pass pour une dizaine d’euros.

Malgré une histoire bien rythmée accompagnée d’une mise en scène soignée, le jeu peine toutefois à jouer dans la cour des triple A, la faute à un gameplay vieillot, notamment sur la partie infiltration. L’aventurier peine à se faire discret quand il le faut, et vous devrez régulièrement en venir aux mains dans des combats dépourvus de sensations. Pour en finir sur une note positive, le jeu se parcourt tout de même avec plaisir grâce à un volet exploration agréable, avec un contenu généreux, des énigmes bien pensées et différentes régions du monde très jolies. Le jeu est graphiquement à la hauteur, aidé par une ambiance sonore et musicale aux petits oignons. Pour les détenteurs de la PS5 Pro, c’est un crash test de choix.

Les points à retenir sur Indiana Jones et Le Cercle Ancien :

La nostalgie de la trilogie originale

Le doublage français de qualité

Des énigmes bien pensées

