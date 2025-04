Lecture Zen Résumer l'article

Articulé autour des légendes du sud des États-Unis, South of Midnight déploie un univers enchanteur et mise sur une forme généreuse pour convaincre. Mais dès lors qu’il faut appuyer sur des boutons, tout change… Notre test.

Difficile de ne pas tomber amoureux de South of Midnight au premier coup d’œil. Alors que la merveilleuse partition d’Olivier Derivière, dont le travail de composition mérite d’être souligné et montré dans toutes les écoles de musique, nous accompagne avec justesse, on découvre des décors tous plus beaux les uns que les autres. South of Midnight, dont la sortie est prévue le 8 avril 2025, se hisse sans aucun mal dans le classement des plus beaux jeux de l’écosystème Xbox. Il est une vraie claque artistique, avec une direction qui donne vie à un folklore pas forcément connu chez nous, alimenté par tout ce qu’un bayou habité peut offrir.

Il faut vraiment le voir pour le croire. Si vous aviez encore des doutes sur la puissance de votre Xbox Series X, South of Midnight déploie un rendu visuel ébouriffant, bardé de détails, varié dans sa proposition et jamais avare en effets chatoyants (il y a même des reflets précis !). Le tout avec des animations en léger stop motion qui donne un peu plus d’identité à l’habillage. Il renferme au passage des créatures majestueuses — et des animaux mignons. Seulement voilà, la forme, si généreuse soit-elle, ne peut éviter un retour de bâton douloureux : quand la réalité rattrape South of Midnight, la douche froide n’en est que plus glacée.

6/10 South of Midnight 44,99 € sur Amazon Points forts Terriblement beau

Une bande son incroyable

Hazel est charismatique Points faibles Les combats sont nuls

Les phases de plateforme sont nulles

La structure est nulle

South of Midnight est un jeu vidéo au gameplay médiocre

Disponibilité South of Midnight est disponible à compter du 8 avril 2025 sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Y compris dans le Xbox Game Pass.

À tout donner dans la qualité artistique de South of Midnight, les développeurs étaient semble-t-il en panne d’idées pour tout le reste. En cela, le gameplay devient trop vite une cruelle désillusion. On avait déjà déploré ces mouvements un peu hésitants de la charismatique héroïne, qui part à la rescousse de sa mère après un terrible ouragan. Elle va devoir composer, littéralement, avec les légendes du coin pour avancer, dénouant au passage les chagrins devenus des séquelles de tout un chacun (avec des thèmes très, très durs, voire trop durs). Quand elle saute, Hazel donne l’impression de flotter et d’être en apesanteur. Les séquences de plateforme, nombreuses, en deviennent imprécises.

Une structure poussiéreuse à souhait

Hazel ne manque pourtant pas d’options pour se déplacer. On débloque rapidement l’accès à un double saut, puis à la possibilité de courir sur les murs. Agile, l’héroïne entend bouger avec aisance. Sauf que cela ne se vérifie pas du tout avec une manette entre les mains, et on vous passera les quelques pièges parfois difficiles à discerner dans le feu de l’action (foutus champignons explosifs). Ils ne font qu’ajouter une difficulté fictive et maladroite à une expérience au challenge perfectible — trop dirigiste et indiqué. On aura de temps en temps l’occasion de prendre possession de Croûton, une poupée magique qui n’offre rien de… magique dans les sensations. La poupée symbolise bien cette exploitation basique des rares idées de gameplay.

Coucou, moi c’est Croûton, je suis mignon, mais je ne sers à rien // Source : Microsoft

On ne sera pas plus enjoué sur les combats, paradoxalement un peu techniques (les ennemis ont tendance à être agressifs et à se téléporter sur Hazel) et jamais vraiment emballants. La palette de coups est limitée, tout comme l’arsenal de pouvoirs. Pour ne rien arranger, le bestiaire ne fait que recycler quelques archétypes, rendant alors les affrontements terriblement redondants. Le fait qu’ils prennent place dans une arène cloisonnée n’aide pas non plus South of Midnight, qui se trimballe une structure poussiéreuse à souhait et une surcouche RPG ridicule.

South of Midnight renferme vraiment de jolis décors. // Source : Microsoft

Un zeste de plateforme par-ci, un peu d’exploration inutile par là, puis un petit passage par quelques combats pénibles avant de devoir survivre à une course-poursuite jusqu’à atteindre, éventuellement, un boss peu redoutable (une rencontre au sommet, pendant laquelle la bande son exprime toute son inventivité). South of Midnight applique, à quelques écarts près, ce schéma au long de sa dizaine de chapitres qui n’occuperont pas plus de dix heures.

On se rattache alors aux cinématiques et dialogues, bien joués et levant le voile sur des mystères élégamment mis en exergue. Dans la forme, South of Midnight atteint des sommets et colle de sacrées tartes. Mais, l’uppercut qu’on retiendra sera celui laissé par un fond ô combien daté et frustrant. Comme quoi, la beauté peut vraiment être fatale.

Pour aller plus loin Les meilleurs jeux sur Xbox Series X et S : les 10 valeurs sûres à lancer sur sa console

Le verdict 6/10 South of Midnight Voir la fiche 44,99 € sur Amazon On a aimé Terriblement beau

Une bande son incroyable

Hazel est charismatique On a moins aimé Les combats sont nuls

Les phases de plateforme sont nulles

La structure est nulle South of Midnight est l’un des plus beaux jeux disponibles à ce jour sur Xbox. Sa forme généreuse le sauve de la noyade en plein bayou, pour ne pas dire du précipice. Car, derrière la claque artistique, qui s’apprécie autant avec les yeux que les oreilles, la déception est totale. South of Midnight s’appuie fébrilement sur un gameplay bancal et daté, dont les quelques idées ne sont jamais exploitées comme il se doit. C’est terriblement dommage et frustrant, tant South of Midnight donne envie que son univers si élégamment mis en avant soit davantage soutenu par une expérience de jeu plus convaincante. South of Minight se lit, se voit, s’entend. Mais, il ne se joue pas.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama