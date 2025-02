Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft enfile chaque jour un peu plus le costume d’éditeur tiers, en proposant ses jeux ailleurs que dans son écosystème Xbox. Ces prochains mois, plusieurs jeux de son catalogue vont sortir sur PS5.

Autrefois, Microsoft et Sony se faisaient la guerre avec des jeux exclusifs. On choisissait alors une console en fonction des titres phares auxquels on voulait jouer. Cette rivalité n’existe quasiment plus aujourd’hui : Microsoft propose de plus en plus ses jeux ailleurs qu’au sein de son écosystème Xbox, afin de toucher un public plus large (et rentabiliser ses investissements colossaux).

Ce changement de paradigme ne date pas d’hier : Microsoft commercialise déjà des jeux populaires sur un maximum de plateformes (Minecraft est le meilleur exemple, mais on peut également citer Sea of Thieves). Cette stratégie est de plus en plus appliquée par la firme de Redmond, qui dispose d’un nombre de studios suffisants pour alimenter le marché.

Ces prochains mois, plusieurs jeux Xbox vont être lancés sur PS5. On fait le point sur ce à quoi il faut s’attendre en 2025.

Ces jeux Xbox vont rejoindre le catalogue de la PS5

Age of Mythology: Retold

Licence mythique de Microsoft, la saga de stratégie des « Age of » rassemble plus de 60 millions de joueuses et de joueurs. Et ce chiffre devrait encore grimper à partir du 4 mars 2025, date à laquelle sera disponible Age of Mythology: Retold sur PlayStation 5 (avec l’extension inédite Immortal Pillars). Les adolescents que nous étions n’auraient jamais imaginé cette possibilité en jouant à Age of Mythology sur PC au début des années 2000. Signe que beaucoup de choses ont changé en plus de 20 ans.

Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages, présenté à l’occasion du dernier Developer_Direct de Microsoft, sera l’un des gros morceaux de 2025. Mais, alors que la multinationale aurait pu se garder ce nouvel opus pour elle seule, elle préfère lui laisser un maximum de chances au moment de sa sortie, le 15 mai 2025. Microsoft est devenu propriétaire de la saga culte après l’acquisition de Bethesda.

Indiana Jones and the Great Circle

Autre jeu édité par Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle n’a pas attendu sa sortie sur Xbox Series S et Xbox Series X, en décembre 2024, pour s’annoncer sur PlayStation 5 — au printemps prochain. L’exclusivité temporaire aura donc été de courte durée, et les propriétaires de la console de Sony n’ont plus que quelques semaines à patienter avant de découvrir cette adaptation fidèle, applaudie par Harrison Ford himself.

Forza Horizon 5

Forza fait partie de la Sainte Trinité chez Microsoft, aux côtés de Gears of War et de Halo. On pensait que cette saga de jeux de course serait alors intouchable. Que nenni ! Le flamboyant Forza Horizon 5 débarque sur PS5 au printemps et cette arrivée ne signifie qu’une chose : tout est désormais possible, et plus personne ne verra flou quand le futur jeu Halo sortira le même jour sur PlayStation et Xbox.

Age of Empire II: Definitive Edition

Age of Mythology: Retold ne sera pas seul. Il sera rejoint, quelques mois plus tard, par Age of Empire II: Definitive Edition. Par conséquent, les propriétaires d’une PS5, fans de stratégie, auront de quoi faire en cette année 2025. À noter que Microsoft promet une parité pour tout le monde concernant les mises à jour.

Ninja Gaiden 4

Microsoft a officialisé le grand retour d’une saga chère aux consoles Xbox : Ninja Gaiden. Attendu pour cet automne, le quatrième opus est le fruit d’une collaboration entre Team Ninja et PlatinumGames — deux spécialistes de l’action. Et Microsoft n’en fera pas un jeu exclusif non plus : le site officiel montre bien le logo PlayStation 5, en dessous de la fenêtre de lancement. Tant mieux pour les férus de ninja charismatiques.

The Outer Worlds 2

Alors qu’il se murmure qu’Avowed devrait arriver sur PS5 après sa sortie sur Xbox et PC, un autre RPG développé par Obsidian Entertainment est déjà confirmé sur la console de Sony : The Outer Worlds 2. Il aurait été cruel de priver le public PlayStation de cette suite.

Le futur Call of Duty

Eh oui : Call of Duty appartient bien à Microsoft, grâce au rachat historique d’Activision Blizzard. Et, sans surprise, il n’est pas question de rendre cette licence bulldozer exclusive aux consoles Xbox, puisque le manque à gagner serait bien trop important. Elle reviendra prochainement chez Nintendo, aussi.

