Bloqué depuis des mois par les autorités de la concurrence du monde entier, le rachat d’Activision-Blizzard-King pour 68,7 milliards de dollars devient enfin une réalité. La division Xbox de Microsoft se dote de licences très fortes, qu’il lui faudra maintenant utiliser intelligemment.

Quand Microsoft a annoncé racheter Activision-Blizzard le 18 janvier 2022, avec une deadline fixée au 18 juillet 2023, imaginait-il une seconde qu’il ne bouclerait pas l’opération avant le 13 octobre 2023 ? Plus d’un an et demi après son annonce, l’opération à 68,7 milliards de dollars, qui est une des plus chères de l’histoire, a enfin eu lieu.

Dans un communiqué de presse publié quelques heures après l’abandon des poursuites anglaises, Microsoft annonce avoir finalisé l’acquisition du studio américain, désormais rattaché à sa division Xbox. Microsoft avait déjà trouvé des accords avec les autres marchés, comme l’Europe il y a plusieurs mois et les États-Unis en juillet 2023. Il peut maintenant entamer sa révolution.

Call of Duty ne sera pas une exclusivité Xbox, mais est-ce vraiment important ?

Quand Microsoft a annoncé racheter Activision-Blizzard en janvier 2022, le monde du jeu vidéo s’interrogeait sur le sort des futurs Call of Duty, qui auraient pu devenir des exclusivités Xbox et Windows. Beaucoup imaginaient Microsoft utiliser cette franchise ultra-populaire pour enfin permettre à la Xbox devenir l’égale des consoles PlayStation.

Un an et demi plus tard, on sait désormais que la réponse est non. Au vu de l’incroyable popularité du jeu de tir, Microsoft a été obligé de signer des accords avec ses concurrents, comme Nintendo et maintenant Sony. Microsoft leur garantit la distribution de Call of Duty sur leurs consoles pendant au moins 10 ans, avec la possibilité de renégocier ensuite. D’autres deals similaires, avec des acteurs du cloud gaming, ont aussi dû être signés. Nvidia a notamment gagné l’assurance de pouvoir proposer tous les jeux d’Activision-Blizzard sur sa plateforme GeForce Now, même s’ils appartiennent à Xbox. Enfin, en Europe, c’est Ubisoft qui récupère les droits de distribution des jeux Activion-Blizzard destinés au cloud gaming. Une clause forcée par les Anglais.

« Comme promis, nous continuerons également à rendre plus de jeux disponibles dans plus d’endroits – et cela commence dès maintenant en permettant aux fournisseurs de cloud gaming et aux joueurs de proposer les jeux d’Activision Blizzard dans l’Espace économique européen, un engagement pris auprès de la Commission européenne » indique Microsoft dans son communiqué.

Avec tous ces accords poussés par les autorités anticoncurrentielles (et l’opposition ferme des avocats de Sony pendant des mois), le rachat d’Activision-Blizzard a-t-il perdu en intérêt pour Microsoft ? Forcément un peu, mais l’essentiel n’est pas là.

Ce que veut construire Microsoft est un écosystème. Si Sony et Nintendo continuent de miser sur un modèle plus traditionnel, avec des générations de consoles et des titres exclusifs vendus à l’unité, Microsoft s’imagine plus devenir un acteur incontournable du jeu vidéo, en étant présent partout. Jeux PC, jeux Xbox, jeux mobiles, cloud gaming pour jouer partout (y compris sur des consoles concurrentes un jour ?), le Xbox Game Pass, le catalogue de jeux vidéo à la demande de Microsoft, est le produit principal de Microsoft. L’entreprise ne tente plus de détrôner la PlayStation, puisqu’elle voit la Xbox comme un moyen d’accéder à son produit, mais pas comme le produit en lui-même.

Bien entendu, Call of Duty et les autres titres Activision-Blizzard (Overwatch, Diablo, Guitar Hero, Warcraft, Crash Bandicoot, StarCraft, Spyro) sont aussi des moyens de ramener des joueurs vers la Xbox ou les PC. Même si certains de ces jeux seront proposés sur PS5 (Sony n’a la garantie que pour Call of Duty), on peut imaginer que les joueurs Xbox les auront gratuitement dès le premier jour dans le Game Pass, sans doute avec quelques bonus exclusifs. Bref, pour les fans des licences Activision, acheter une Xbox ou s’abonner au Game Pass sur PC est sans doute une bonne idée. Plus généralement, l’écosystème Microsoft sera, à terme, celui avec le plus de jeux.

« Que vous jouiez sur Xbox, PlayStation, Nintendo, PC ou mobile, vous êtes le bienvenu ici – et vous le resterez, même si ce n’est pas sur Xbox que vous jouez à votre franchise préférée. Parce que lorsque tout le monde joue, nous gagnons tous » déclare l’équipe Xbox pour rassurer après des mois de débats, même si cette nouvelle renforce évidemment son propre écosystème.

Les jeux Activision-Blizzard ne seront pas intégrés aujourd’hui au Game Pass

Le jour de l’acquisition de Bethesda, en 2021, Microsoft avait annoncé une partie du catalogue de l’éditeur à son Game Pass. Étrangement, il faudra attendre pour les jeux Call of Duty. Activision-Blizzard n’ajoutera rien au Game Pass avant 2024, ce qui veut dire que le prochain Modern Warfare III devra être acheté à sa sortie, en novembre. Microsoft dit « avoir commencé le travail pour intégrer les jeux d’Activision dans le Game Pass ».

Y aura-t-il des jeux Activision dans le Game Pass avant 2024 ? Les nouveaux titres n’y seront pas, mais les anciens seront peut-être ajoutés plus tôt. On ne voit pas trop pourquoi Microsoft se priverait de cet argument commercial pour vendre des Xbox à Noël.

Bobby Kotick annonce son départ

Conséquence directe du rachat, l’action Activision-Blizzard n’est plus disponible à l’achat, puisque Microsoft s’apprête à acquérir chaque part au tarif de 95 dollars (on a vu beaucoup de spéculation ces derniers jours, avec une augmentation fulgurante de l’action, puisque beaucoup l’ont acheté pour la revendre plus chère).

Activision-Blizzard restera une structure indépendante, mais de gros changements commenceront en 2024. Bobby Kotick, le très controversé patron d’Activision-Blizzard, quittera son poste le 1ᵉʳ janvier 2024, pour laisser à Xbox les règnes.

