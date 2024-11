Lecture Zen Résumer l'article

Selon divers tests appuyés par des experts dans l’analyse technique, certains jeux tournent moins bien sur PS5 Pro. Un comble pour une console à 800 € pensée pour améliorer les performances.

Peu après sa présentation, la PS5 Pro a été vivement critiquée en raison de son prix élevé (800 €). À l’arrivée, l’accueil de la presse a été globalement positif (la console a récolté la note de 8 sur 10 dans nos colonnes). Néanmoins, aussi puissante puisse-t-elle être, la PS5 Pro reste dépendante de l’optimisation des jeux. À ce sujet, il y a de bons élèves, mais aussi de très mauvais élèves.

Dans le catalogue de titres 100 % compatibles avec la PS5 Pro (environ une centaine), il existe même des contre-exemples. C’est le cas de Star Wars Jedi: Survivor et Silent Hill 2, respectivement sortis en 2023 et 2024. Selon Digital Foundry, les performances de ces deux grosses productions accouchent d’un rendu visuel parfois inférieur à la PlayStation 5 normale. Les soucis viendraient du PSSR, la mise à l’échelle de Sony gavée de machine learning (et censée accomplir des miracles).

Silent Hill 2 a des soucis sur PS5 Pro // Source : Capture Digital Foundry

Des jeux tournent moins bien sur PS5 Pro

Spécialisé dans les analyses techniques grâce à des journalistes aux yeux aiguisés, Digital Foundry s’est donc penché sur Star Wars Jedi: Survivor et Silent Hill 2. Dans les deux cas, ils n’ont pas du tout mis en avant les bénéfices que devrait apporter la PS5 Pro. « Des problèmes de qualité d’image », a-t-il titré pour Star Wars Jedi: Survivor, là où Silent Hill 2 écope d’un : « Les améliorations ne sont globalement pas limpides… Et le PSSR a des problèmes. »

Les séquences de la vidéo de Silent Hill 2 sont particulièrement parlantes, avec des bruissements disgracieux qui ternissent copieusement la qualité graphique (bruissements qu’on ne trouve pas sur PS5). Le coupable serait le PSSR, qui partirait d’une définition très basse pour améliorer, notamment, la fluidité. Sauf que les développeurs l’ont mal implémenté, apportant alors plus de problèmes que de solutions. Ils sautent tellement aux yeux que des joueuses et des joueurs n’ont pas caché leur déception sur les réseaux sociaux. « La version PS5 Pro est cassée », peut-on lire, quand certains réclament un patch. Digital Foundry explique que la version non optimisée de Silent Hill 2 tourne mieux sur PS5 Pro. Une anomalie.

Bonne nouvelle : les choses devraient bientôt s’améliorer en ce qui concerne Silent Hill 2, justement. Dans un tweet publié le 18 novembre, le studio Bloober Team a confié, en réponse à un internaute : « Nous travaillons dessus [sur les problèmes rencontrés par la PS5 Pro]. » Les développeurs vont devoir mieux optimiser leur jeu d’horreur, avec une meilleure utilisation du PSSR, s’ils veulent faire honneur à la PS5 Pro. Car personne ne veut dépenser 800 € pour jouer dans de moins bonnes conditions. Ce n’est pas du tout logique et, sans un effort de la part des studios, la console ne peut pas produire de miracle.

