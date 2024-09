Lecture Zen Résumer l'article

Age of Mythology: Retold tente de faire revivre une gloire du passé en 2024, en proposant une remasterisation d’Age of Mythology. Un peu comme Warcraft 3: Reforged ou StarCraft: Remastered. De quoi plaire à celles et ceux qui ont joué aux originaux à l’époque. Mais pour les autres ?

C’était il y a trois ans. La saga vidéoludique Age of Empires faisait son grand retour avec Age of Empires IV. Avec la sortie de ce nouvel opus, excellent, on avait eu un peu l’impression de retrouver un très bon camarade, le genre de copain que l’on n’avait pas revu depuis des années. Il faut dire que la licence avait laissé une empreinte profonde durant notre enfance — surtout les deux premiers volets, en réalité.

C’est peut-être là encore sur cette fibre de nostalgie que Microsoft a voulu jouer en lançant le chantier non pas d’un nouvel Age of Empires, mais la réfection d’un ancien titre déjà paru pour le remettre au goût du jour. En effet, le géant du logiciel propose depuis le 4 septembre 2024 Age of Mythology: Retold, qui est une version modernisée d’Age of Mythology, un jeu qui a fêté ses vingt ans en 2002.

Forcément, on se demandait bien si le sentiment qui nous avait envahi avec AoE 4 allait de nouveau nous saisir avec cette remasterisation. Force est de reconnaître que les choses ont vibré différemment, et avec une intensité moindre. La faute, sans doute, au choix de partir sur une base existante qui a été « juste » modernisée, au lieu d’opter pour un tout nouveau chantier, qui aurait apporté quelque chose de neuf.

Age of Mythology: Retold n’est absolument pas un mauvais jeu de stratégie en temps réel. Après tout, les bases sont là et les travaux ont été confiés à deux studios — World’s Edge et Forgotten Empires — qui ont une expertise indéniable en la matière. Non seulement ils sont familiers des mécaniques des RTS (real-time strategy), mais en plus, ils connaissent bien la licence. On les retrouve impliqués sur divers opus précédents, dont AoE 4.

L’une des premières missions de la campagne, où l’on doit protéger la ville face à des assauts successifs. // Source : Capture d’écran

Par ailleurs, des faiblesses et des limitations constatées avec Age of Mythology premier du nom ont été corrigées. On pense surtout aux pouvoirs divins qui peuvent cette fois être utilisés à plusieurs reprises, si l’on dispose des ressources de foi adéquates, plutôt que de n’être employables qu’une seule fois. Même chose pour ce qui est de l’équilibrage général, avec des unités jugées trop fortes dans le jeu de base.

Le jeu a aussi récupéré une mise à jour pour améliorer le fonctionnement de l’intelligence artificielle, et notamment le système de priorité des villageois. En fonction de l’âge, c’est-à-dire du degré d’avancement dans le jeu, on peut prioriser la collecte de ressources. Une personnalisation basée sur la façon de jouer peut aussi être demandée (flotte, économie, armée, défensif ou équilibré).

Les cinématiques offrent du contexte et des enjeux, mais les graphismes sont très moyens par moments. // Source : Capture d’écran

Age of Mythology revit grâce au remaster, et y trouve aussi ses limites

Age of Mythology: Retold reste toutefois enchaîné à son statut de remaster. Bien sûr, le jeu est plus joli, avec des graphismes incomparables à ceux d’il y a vingt ans. Mais, si on le met face à des jeux de stratégie en temps réel de 2024, AoM: Retold n’est pas forcément à son avantage. Il peut donner de temps à autre une impression de jeu mobile, avec des textures pas toujours bien détaillées — d’aucuns diraient grossières.

Nuançons quand même : ce sentiment survient surtout lors des cinématiques de la campagne et dans les cas où l’on se met à zoomer sur une unité précise ou un bâtiment. Quand on est dans le rush d’une partie, on ne fait plus trop attention à ce genre de détail : on passe d’une zone de la carte à une autre à toute allure, pour accélérer la production et diriger les unités, pour contrer un assaut ou organiser une attaque sur la base ennemie.

Par ailleurs, Age of Mythology conserve un élément qui fait son charme : les récits mythologiques et, donc, tout ce qui va avec : la convocation de grands héros ou de monstres iconiques, ainsi que l’utilisation de pouvoirs magiques qui peuvent influencer le cours de la partie. Il n’est pas déplaisant de lancer un cyclope ou le lion de Némée dans la bataille, ou bien d’avoir à ses côtés un champion grec.

Reste toutefois l’impression qu’Age of Mythology: Retold est un peu comme Warcraft III: Reforged ou StarCraft: Remastered, deux autres jeux vidéo de stratégie en temps réel — ici développés et édités par Blizzard — qui ont connu un parcours et une carrière très similaires. Des jeux qui ont su marquer leur époque, et qui tentent un comeback vingt ans plus tard, en essayant de se moderniser, d’être à la page.

Reste qu’on ne peut pas s’empêcher d’avoir une question lancinante en tête, et cruelle sur les bords : finalement, à qui s’adresse AoM: Retold, sinon à des quarantenaires qui ont eu l’opportunité de connaître le jeu de base et qui peuvent, le temps de quelques soirs, faire remonter à la surface de beaux souvenirs ? Pour la Gen Z, ce jeu pourrait surtout avoir des allures d’antiquité. Un comble pour un jeu qui justement se passe à cette période.

Le verdict 6/10 Age of Mythology: Retold Voir la fiche 29,99 € sur Steam 49,99 € sur Microsoft On a aimé Des graphismes améliorés

Des pouvoirs divins débridés

Une campagne sympthique à faire On a moins aimé Des visuels loin des meilleurs standards

Jeu daté malgré un ravalement de façade

À choisir, Age of Empires 4 est plus abouti Comme une madeleine de Proust, Age of Mythology: Retold fera remonter à la surface des souvenirs à celles et ceux qui ont connu le jeu de base il y a plus de vingt ans. Mais le jeu apparaît plus difficilement séduisant pour les autres générations, la faute à des graphismes qui, bien que modernisés, restent toutefois en retrait avec ce qui se fait de mieux en 2024. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une aventure pas déplaisante du tout, en particulier si l’on apprécie la mythologie et ses grandes figures et ses monstres légendaires. Il y a un mode campagne sympathique à explorer et, pour les plus compétitifs, la possibilité de jouer en ligne contre d’autres internautes.

