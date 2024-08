Lecture Zen Résumer l'article

RPG ambitieux développé par Obsidian Entertainment, un studio renommé et spécialiste du genre, Avowed s’est laissé approcher à l’occasion de la gamescom. La comparaison avec Skyrim est évidente.

Avowed, c’est ce jeu présenté en juillet 2020 avec une bande-annonce loin d’être convaincante, puis tombé dans l’oubli. Mais il y a quand même des raisons de suivre ce projet ambitieux, financé par Microsoft pour alimenter son catalogue Xbox. La première est le nom du studio qui s’occupe du développement : Obsidian Entertainment, spécialiste du RPG, genre dans lequel Avowed compte justement briller.

À l’occasion de la gamescom 2024, Numerama a pu jouer à Avowed pour la première fois, à quelques mois de son lancement programmé au 18 février 2025. La démo nous a permis d’incarner trois classes différentes — on a pris le guerrier — et de partir en quête des membres d’une expédition perdue on-ne-sait-où. En l’espace de cinq minutes, on a vite compris où on mettait les pieds : car Avowed emprunte beaucoup à Skyrim, jeu dans lequel nous sommes nombreux à avoir investi des heures. Le plaisir des charentaises douillettes.

Avowed // Source : Microsoft

Avowed, c’est Skyrim (ou Starfield au Moyen Age)

On n’en voudra pas à Obsidian Entertainment de faire un ersatz de Skyrim, puisque Bethesda lancera le prochain The Elder Scrolls dans un futur très, très lointain. Pour patienter, il n’y aura peut-être rien de mieux, sachant que le studio sait y faire quand il s’agit d’imaginer une grande épopée, nourrie de quêtes avec des choix qui modifient leur déroulé (et, par extension, leur fin). À noter d’ailleurs que Avowed se déroule dans le même univers que Pillars of Eternity. Ce qui ne veut pas dire qu’ils seront forcément très liés, aussi bien dans l’histoire que le gameplay.

Si vous avez joué ne serait qu’une dizaine d’heures à Skyrim (le temps de poncer le tutoriel), alors vous ne serez pas du tout dépaysé dans Avowed. On y retrouve ces mêmes mouvements un peu lourds, avec un feeling des combats assez mous (et un manque de sensations dans les coups portés et reçus). Cela fait indéniablement partie du charme et ce terrain connu ravira les fans inconditionnels des RPG de Bethesda. Avowed est un peu ce Livre dont vous êtes le héros qu’on a feuilleté pendant des nuits dans son enfance, et qu’on est ravi de retrouver aujourd’hui.

Par conséquent, on joue à Avowed comme on jouait à Skyrim, motivé par cette envie irrépressible de fouiller le moindre recoin d’une grotte immense et remplie de salles et de secrets. On y ramassera volontiers des objets plus ou moins utiles, jusqu’à ce que l’inventaire nous rappelle à la raison. On sera tout aussi heureux d’occire des squelettes redoutables quand ils sont plusieurs, terriblement nuls dès qu’ils se retrouvent seuls et isolés. Notre héroïne était plutôt habile avec ses deux armes : une hache de glace dans la main droite, une épée capable de piquer dans la main gauche. Elle pouvait aussi s’équiper d’une arme plus lourde, portée avec les deux mains. En termes d’arsenal et d’opportunités de créer des synergies, on devrait être servi.

Avowed // Source : Microsoft

En un peu plus de 30 minutes, on n’effleure que légèrement le potentiel immense d’Avowed, qui promet des dialogues avec des choix multiples et des réponses rangées derrière des paliers de statistiques. Ainsi qu’une bonne dose de personnalisation (on a pris peur en ouvrant l’inventaire, touffu et loin d’être d’une clarté irréprochable). On sent que Obsidian Entertainment étale un savoir-faire immense et baignant dans une générosité susceptible de contaminer la joueuse ou le joueur. Petite pensée pour les perfectionnistes, qui ne manqueront pas d’avoir quelques sueurs froides si le contenu est à la hauteur. En toute franchise, on ne voit pas pourquoi il en serait autrement.

Avowed brille enfin par sa qualité graphique, laquelle met en exergue une direction artistique colorée qui lui va comme un gant (plus cartoon, donc moins froide que Skyrim en comparaison). Elle est mâtinée de quelques effets visuels qui accrochent plutôt bien le regard et en font un jeu dans lequel on a envie de se perdre pour contempler sa diversité. Au regard de ces arguments aussi évidents, en attendant ceux qui se révéleront sans doute au fil de la progression, Avowed s’impose comme un titre à surveiller dès début 2025. Une année qui, rappelons-le, s’annonce particulièrement chargée.

