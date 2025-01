Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft a décidé d’ouvrir définitivement les vannes : Forza Horizon 5, grosse exclusivité de son catalogue Xbox, que l’on pensait intouchable, arrive sur PlayStation 5 au printemps. Son évolution vers le statut d’éditeur tiers se matérialise de plus en plus.

Le jour où Microsoft est vraiment devenu un éditeur tiers est arrivé — le plus gros au monde, grâce à l’acquisition d’Activision Blizzard (Call of Duty, entre autres). Cela fait plusieurs mois, alimentés par une foule d’indiscrétions, que l’on prête à la multinationale l’envie de proposer ses gros jeux ailleurs qu’au sein de son écosystème Xbox. Ce chantier ne date pas d’hier, en témoigne Minecraft, mais jamais aurait-on pu imaginer la possibilité de voir Microsoft toucher à sa sainte trinité, à savoir Forza, Halo et Gears of War.

Dans un communiqué publié le 30 janvier 2025, on apprend que Forza Horizon 5, qui pèse plus de 40 millions de joueurs, sera disponible au printemps prochain sur PlayStation 5. Il s’agit de l’un des meilleurs jeux de course sortis ces dernières années, ce qui peut constituer un argument de poids aux yeux de certains, mais que Microsoft est donc prêt à perdre pour toucher un public toujours plus large. Tant mieux pour les propriétaires d’une PS5, puisqu’ils découvriront un titre beau et généreux (plus de 900 voitures !), avec toutes ses extensions et la fonctionnalité cross-play (pour jouer avec tout le monde en ligne).

Microsoft devient un gros éditeur tiers, c’est officiel

Quid d’une version PS5 Pro ? L’annonce ne précise pas si Forza Horizon 5 sera optimisé pour la PS5 Pro. Si tel est le cas, le jeu, déjà sublime sur Xbox Series X, pourrait l’être encore plus.

Ce virage pris par Microsoft représente une logique de marché implacable. La firme de Redmond ne vend pas de console — en comparaison de Sony et de Nintendo –, mais dispose d’un service de jeux vidéo par abonnement susceptible de faire la différence sur le long terme (le Xbox Game Pass). Ces dernières années, Microsoft s’est attaché à enchaîner les acquisitions pour se bâtir une constellation de studios. L’objectif est clair : lancer, à un rythme continu, des jeux de qualité. Et pour mieux les rentabiliser, autant les commercialiser sur un maximum d’appareils.

Il n’empêche, on pensait naïvement que Microsoft garderait ses plus belles cartouches, ne serait-ce que pour faire plaisir à ses fans les plus fidèles. On n’en prend pas, sinon plus, le chemin. Car si Forza Horizon 5 arrive sur PlayStation 5, alors absolument tout est possible. Des rumeurs insistantes parlent déjà de l’arrivée d’Halo: The Master Chief Collection, ce qui constituerait un autre signe évident du changement de statut de Microsoft. D’autres candidats postulent pour une intégration au catalogue PS5 : Starfield, Senua’s Saga: Hellblade 2 ou encore les premiers Gears of War. Il reste quand même à confirmer l’appétence du public PlayStation pour ces jeux Xbox qui ne sont pas toujours de première jeunesse.

Cette évolution mettrait fin à la guerre des consoles, qui redonne parfois des signes de vie en fonction des annonces de chacun. Elle fragiliserait aussi le principe de la concurrence, en offrant un quasi-monopole à la marque PlayStation sur le hardware (Nintendo est sur son propre segment). Connaissant la politique commerciale douteuse de Sony, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle — notamment du côté des prix pratiqués. On se demande par ailleurs si la conception de nouvelles consoles Xbox est encore pertinente, en dépit des promesses de Phil Spencer.

À noter que le nom « Xbox » ne devrait même pas apparaître, si l’on se fie à la fiche-produit de Forza Horizon 5 déjà accessible sur le PlayStation Store. L’éditeur s’appelle plutôt Microsoft Corporation, et cette invisibilisation est un peu triste pour une belle marque comme Xbox. D’autant que cela n’en fait pas un bon Cheval de Troie pour le Xbox Game Pass.

