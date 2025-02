Lecture Zen Résumer l'article

Légende du cinéma, Harrison Ford a une nouvelle fois applaudi la performance de Troy Baker dans le jeu vidéo Indiana Jones and the Great Circle. À ses yeux, elle prouve qu’il n’y a pas besoin d’une IA pour l’imiter.

Lors de la cérémonie des The Game Awards 2024, Harrison Ford est monté sur scène en compagnie de Troy Baker. Les deux acteurs ont un point commun de taille : ils ont tous les deux incarné Indiana Jones, dans les films pour Harrison Ford, et dans le jeu vidéo Indiana Jones and the Great Circle pour Troy Baker.

Car si l’Indiana Jones du jeu vidéo a bel et bien l’apparence d’Harrison Ford, il a en réalité été interprété par Troy Baker — qui prête aussi sa voix au personnage. Si on pouvait voir ce choix comme un défaut, surtout en comparaison de la version française, force est de reconnaître que le résultat final est très convaincant. Harrison Ford a tenu, lui-même, à applaudir la performance de Troy Baker, à l’occasion de la soirée des Oscars du jeu vidéo. Et, dans une interview publiée sur le Wall Street Journal le 5 février, la légendaire star est allée un peu plus loin.

Indiana Jones and the Great Circle // Source : Capture Xbox

Pas besoin d’IA pour l’imiter aux yeux d’Harrison Ford

Harrison Ford a effectivement profité de la prestation de Troy Baker pour partager une posture que beaucoup doivent partager : quand il y a du talent, il n’y a pas besoin d’une IA. Il indique, avec son franc-parler : « Vous n’avez pas besoin d’une intelligence artificielle pour voler mon âme. Vous pouvez déjà le faire pour quelques centimes avec de bonnes idées et du talent. Il [Troy Baker] a fait un travail fantastique, et il n’y a pas eu besoin d’une IA. » Pourtant, pendant longtemps, il a clamé que personne d’autre ne pouvait incarner Indiana Jones.

Harrison Ford met le doigt sur un élément important : des acteurs sont parfaitement à même d’en imiter d’autres, à partir du moment où l’implication est totale. C’est, de toute façon, l’essence de leur métier, basée sur un travail de transformation parfois inouïe. C’est d’ailleurs la base du biopic : une actrice ou un acteur devient quelqu’un qui a vraiment existé pour que l’illusion soit la plus parfaite possible.

En revanche, l’intéressé se montre un peu moins réfractaire à l’idée que son apparence soit éternelle grâce à l’IA. Il indique à ce sujet : « Je prévois de travailler avec ce visage jusqu’à ne plus rien en avoir à faire de ce qui se passe. Je vends ça petit à petit tant que je suis en vie. Je suis payé. Il ne faut pas s’inquiéter pour moi. » Il ajoute : « On n’aura plus besoin de moi. Il y aura quelqu’un derrière moi pour faire ce que je faisais. C’est l’attraction. C’est ce qui arrive. »

À noter que les stars d’Hollywood ne sont pas toutes d’accord avec Harrison Ford. Robert Downey Jr., rien de moins que l’Iron Man des films Marvel et le futur méchant des films Avengers, a récemment confié son aversion pour les technologies d’IA. Il a même préparé son département juridique pour qu’il puisse agir après sa mort, au cas où son souhait ne serait pas respecté par certains réalisateurs et producteurs.

