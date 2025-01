Lecture Zen Résumer l'article

Lors du Xbox Developer_Direct diffusé le 23 janvier, id Software a présenté Doom: The Dark Ages plus en profondeur. Le FPS, attendu pour le 15 mai 2025, s’annonce dantesque.

Microsoft avait convié les fans de jeux vidéo à une nouvelle édition du Xbox Developer_Direct, format dans lequel il donne la parole aux studios pour présenter leur projet en cours. id Software a clôturé le bal en accordant une dizaine de minutes à Doom: The Dark Ages.

Après Doom (2016) et Doom Eternal (2020), on va pouvoir annihiler à nouveau du démon à la pelle. Les images préfigurent l’épisode le plus ambitieux de cette saga culte — qui a donné ses lettres de noblesse à tout un genre, le doom-like.

Voici six raisons d’attendre Doom: The Dark Ages.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pourquoi Doom: The Dark Ages va tout exploser

C’est un prologue

id Software n’a pas fait le choix de faire une suite directe de l’histoire de Doom Eternal. À la place, le studio a opté pour un prologue avec Doom: The Dark Ages, nanti d’une direction artistique plus médiévale. C’est astucieux : les fans vont adorer découvrir des nouveaux éléments de lore, tandis que les néophytes ne seront pas perdus.

Le gameplay a été repensé

Dans Doom Eternal, on était, selon id Software, un « avion de chasse ». La clé de la réussite se situait dans les mouvements : pour survivre face aux démons, il ne fallait pas s’arrêter de bouger. Dans Doom: The Dark Ages, on devient une « machine de guerre », soit un tank. Le rythme va donc baisser, un peu, avec une emphase sur le corps-à-corps. Le Slayer sera équipé d’une scie-bouclier, qui permet de se protéger (et même de parer et contre-attaquer) ou de décapiter les ennemis à distance. À cela s’ajoutent un fléau clouté, un gantelet électrique et une masse imposante. Soit autant d’armes pour créer de nouvelles exécutions sanguinolentes.

Bien sûr, Doom: The Dark Ages ne serait pas un Doom sans des armes à feu à la puissance démesurée.

IL Y AURA UN MÉCHA

Autre pièce d’arsenal dévastatrice ? On pourra piloter un mécha, « un robot gigantesque conçu pour affronter des ennemis d’une échelle titanesque » (la taille d’un immeuble). De quoi imaginer des séquences inspirées des combats de kaijus, comparables à ce qu’on voit dans le film Pacific Rim.

On pourra même grimper sur un dragon cybernétique pour se battre dans les airs.

UN MÉCHA UN DRAGON

Pas de multijoueur

Il n’y aura aucun mode multijoueur dans Doom: The Dark Ages. On peut y voir un défaut, mais c’est plutôt une qualité. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur le solo, avec un contenu d’une générosité accrue. id Software promet en tout cas une exploration inédite, avec des niveaux vastes et moins linéaires : « vous avez le contrôle total sur les zones à explorer et les objectifs à accomplir. » La scie-bouclier offrira l’opportunité de se hisser vers des zones secrètes.

Plein d’options pour personnaliser le défi

id Software ne veut mettre personne de côté avec Doom: The Dark Ages. Ainsi sera-t-il possible de personnaliser le défi avec une palanquée d’options à ajuster. Concrètement, on pourra régler les dégâts subis, les dégâts occasionnés, la vitesse des projectiles ennemis, le niveau d’agressivité des ennemis, la fenêtre des parades, la durée d’étourdissement, la vitesse du jeu ou encore les valeurs des ressources.

Tous les paramètres de Doom: The Dark Ages. // Source : Capture YouTube

Ça sort bientôt, et dans le Xbox Game Pass

Doom: The Dark Ages sera disponible le 15 mai sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Et il sera dès son lancement dans le Xbox Game Pass.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+