Après Thunderbolts et Captain America : Brave New World, l’univers Marvel continuera à s’étendre au cinéma, en 2025, avec Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas. Bande-annonce, casting, date de sortie… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ce film très attendu.

Il sera assurément l’un des grands films de 2025 et probablement la proposition la plus ambitieuse de l’année pour Marvel : Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas s’annonce déjà comme un incontournable. Il faut dire que le film réunit un casting extrêmement populaire, pour incarner des super-héros qui n’ont jamais réussi à prendre leur envol au cinéma. Date de sortie, casting, bande-annonce, histoire, personnages… Voici tout ce que vous devez savoir sur Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas.

Qui sont Les Quatre Fantastiques ?

Il s’agit d’un groupe de super-héros, créé par Jack Kirby et Stan Lee pour Marvel Comics, qui se considère comme une véritable famille. Lors d’une mission spatiale qui a mal tourné, les Quatre Fantastiques ont été exposés à une dose massive de rayons cosmiques, ce qui leur a offert des pouvoirs extraordinaires.

L’équipe est composée du scientifique Red Richards (Mr Fantastique), de sa fiancée Jane Storm (La Femme Invisible), du frère de celle-ci, Johnny Storm (La Torche Humaine), ainsi que de leur ami Ben Grimm (La Chose).

Combien de films sur Les 4 Fantastiques ont déjà été réalisés ?

Plusieurs films sont déjà sortis autour des Quatre Fantastiques, en 1994 (jamais diffusé en salles), en 2005, en 2007, avec Le Surfer d’Argent puis en 2015. Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas sera donc le cinquième long-métrage de la saga.

Les Quatre Fantastiques, version 2005 // Source : Marvel

La bande-annonce des 4 Fantastiques, version 2025

Le 4 février 2025, Marvel a enfin dévoilé une première bande-annonce pour cette nouvelle version des Quatre Fantastiques. On y découvre le monde rétrofuturiste du film, situé dans les années 1960, alors que les super-héros doivent affronter un méchant de taille : Galactus, surnommé « Le Dévoreur de Mondes ». On y aperçoit également H.E.R.B.I.E, un adorable robot qui devrait avoir une importance clé dans l’intrigue (et pas seulement pour assister La Chose dans ses tentatives culinaires).

Pedro Pascal, Joseph Quinn… Quels acteurs et actrices sont au casting des Quatre Fantastiques ?

Si Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas est si attendu par les fans, c’est avant tout grâce à son casting quatre étoiles. Pedro Pascal (The Last of Us) endossera ainsi le costume de Mr Fantastique, aux côtés de Vanessa Kirby (The Crown) dans le rôle de la Femme Invisible, de Joseph Quinn (Stranger Things) pour incarner La Torche Humaine ainsi que d’Ebon Moss-Bachrach (The Bear) sous les traits de La Chose.

Face à eux, on pourra retrouver Julia Garner (Inventing Anna), qui interprètera Shalla-Bal, une version féminine du Surfer d’argent. Ralph Ineson (Chernobyl), lui, endossera le costume du principal antagoniste du film : Galactus.

Vanessa Kirby incarne La Femme Invisible dans Les Quatre Fantastiques // Source : Marvel Studios

Les premières images ont également révélé que John Malkovich (The New Pope) serait de la partie. Si son rôle est, pour le moment, inconnu, certains fans attentifs parient tout de même sur Ivan Kragoff, un méchant de la saga surnommé Red Ghost.

À noter que derrière la caméra, on pourra compter sur la présence de Matt Shakman, qui a notamment produit et réalisé la série WandaVision.

Quand sort les Quatre Fantastiques, l’un des prochains films Marvel, en France ?

Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas fera ses débuts au cinéma, dans les salles françaises, dès le 23 juillet 2025.

Est-ce que les 4 Fantastiques font partie du Marvel Cinematic Universe (MCU) ?

Désormais, oui. Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas aura ainsi l’honneur d’inaugurer la phase 6 du MCU. Auparavant, les droits de la saga étaient détenus par 20th Century Fox, avant que Disney ne rachète la firme en 2019. Et le timing de sortie du film n’est clairement pas anodin.

Ensemble, les Quatre Fantastiques affrontent ainsi de nombreux vilains, dont Galactus mais aussi un certain… Docteur Fatalis (ou Docteur Doom), qui apparaîtra dans le prochain Avengers, Doomsday. Coïncidence ? Bien sûr que non. La sortie des Quatre Fantastiques : Premiers Pas serait ainsi une occasion parfaite pour introduire ce personnage charismatique, au moins dans une scène post-générique, avant son entrée fracassante dans Doomsday, le 29 avril 2026, au cinéma.

Quand se situe l’intrigue du film Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas ?

Pour la première fois dans l’histoire de la saga au cinéma, le récit se déroulera dans les années 1960, dans un univers rétrofuturiste. Une ambiance vintage qui n’est évidemment pas sans rappeler WandaVision, dont certains épisodes sont situés dans les années 1950.

Les Quatre Fantastiques, version 2025 // Source : Marvel

Quel est le lien avec les précédents films sur Les 4 Fantastiques ?

Cette nouvelle version sera un reboot, qui remettra donc tous les compteurs à zéro, comme si les précédentes n’avaient pas existé. Les personnages seront les mêmes, ainsi que leurs relations, mais quelques arcs narratifs pourront donc être modifiés. Et contrairement aux autres films, Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas ne sera pas une origin story.

Cette fois, les personnages, devenus de véritables stars, auront déjà leurs super-pouvoirs et seront donc prêts à affronter leurs adversaires. Cela pourrait enfin relancer la franchise au cinéma, en l’intégrant finalement au MCU (Marvel Cinematic Universe). Affaire à suivre, le 23 juillet 2025, donc.

