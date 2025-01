Lecture Zen Résumer l'article

On a fait le bilan de nos films préférés en 2024, mais aussi des séries et des jeux vidéo qui ont marqué les douze mois écoulés. Désormais, il est temps de se tourner vers l’avenir. Qu’est-ce qui nous tente le plus au cinéma pour l’année 2025 ? Voici les longs métrages qui ont su retenir notre attention — et si vous êtes plutôt séries, c’est par ici.

L’Amour au Présent / We Live in Time (1er janvier)

Une comédie romantique pur jus avec Andrew Garfield et Florence Pugh, comment dire non ? Après leur rencontre permise par le hasard, leurs deux personnages vont se construire mutuellement au gré d’instants touchants, que ce soit la joie ou la tristesse. Les amoureux et amoureuses de bonnes comédies romantiques sont déjà en train de foncer dans les cinémas pour voir L’Amour au présent.

Un parfait inconnu (29 janvier)

Timothée Chalamet incarne Bob Dylan dans Un parfait inconnu, qui nous plongera dans le New York des années 60. À cette époque, le chanteur et musicien n’a que 19 ans, personne ne connaît son nom, mais il bouleversera bientôt le monde de la musique. Le reste du casting est tout aussi cinq étoiles : Edward Norton (Pete Seeger), Elle Fanning (Sylvie Russo), Monica Barbaro (Joan Baez).

Love Me (31 janvier)

Une histoire d’amour entre un satellite et une bouée, dans un avenir post-apocalyptique. Après leur rencontre en ligne, ils s’inspirent des archives d’un couple, d’une époque lointaine (la nôtre), pour se créer une vie à travers des avatars. Les personnages seront incarnés par Kristen Stewart et Steven Yeun. Derrière un scénario acadabrantesque de Love Me, on perçoit une philosophie à la Wall-E qui fait de ce film l’un des plus intrigants à venir.

Captain America : Brave New World (12 février)

Neuf ans après Captain America : Civil War, Anthony Mackie, aka Sam Wilson, tiendra le rôle-titre dans Captain America : Brave New World. Il devra faire face à un Harrison Ford se transformant en Red Hulk, qui n’est autre que… Thaddeus Ross, le nouveau président américain dans l’univers cinématographique Marvel. Mais Red Hulk est-il vraiment l’ennemi ? Sam Wilson devra surtout déjouer un grand complot.

La Légende d’Ochi (5 mars)

La jeune Yuri habite dans un village nordique isolé. Elle ne doit jamais sortir la nuit. Elle doit même craindre la nuit et ses créatures, lesquelles se nomment « ochi ». Mais son empathie va prendre le dessus le jour où un bébé ochi est retrouvé, seul. Elle va tout mettre en œuvre pour le réunir avec sa famille. La Légende d’Ochi est un joli conte familial de fantasy en perspective, avec Helena Zengel, Willem Dafoe, Finn Wolfhard, Emily Watson.

Mickey 17 (5 mars)

Mickey 17 est sans aucun doute le film de science-fiction le plus attendu de l’année 2025. On le doit au réalisateur, Bong Joon-ho, à qui l’on doit le chef-d’œuvre Parasite ou encore Okja. Mais le casting est aussi de premier choix : le héros est incarné par Robert Pattinson. Celui-ci sera… Mickey, un « remplaçable », recruté pour mourir encore et encore sur une mystérieuse planète glacée. Mais quand Mickey 17 survit à Mickey 18, cela va mal tourner.

Lilo et Stitch (21 mai)

Lilo et Stitch en live-action ? Disney l’a fait ! Et le film sortira au printemps 2025. Maia Kealoha sera Lilo, et Sydney Agudong a été choisie pour incarner sa sœur Nani. Quant à Stitch… ce sera Stitch. Chris Sanders lui prêtera sa voix.

Mission: Impossible – The Final Reckoning (21 mai)

Ethan Hunt revient pour sa 349 197e aventure de Mission Impossible au cinéma et, surtout, pour apporter une conclusion aux intrigues ouvertes dans le premier volet, Dead Reckoning, sorti en 2023. Comme toujours avec Tom Cruise, on peut s’attendre à du grand spectacle et des cascades tout à fait remarquables. À ses côtés, on retrouvera ses acolytes de toujours, Ving Rhames et Simon Pegg, et de nouvelles têtes, comme Hayley Atwell et Vanessa Kirby.

Karate Kid Legends (28 mai)

2025 signe le grand retour au cinéma d’une grande franchise d’arts matériaux cultes : Karate Kid. En réalité, la franchise ne s’est jamais aussi bien portée, mais sous la forme d’une excellente série : Cobra Kai. Après 6 saisons, avec Ralph Macchio et Willia Zabka, celle-ci s’achève en février prochain. Le film Karate Kid : Legends se situera quelques années après les événements de la fin. Ralph Macchio est de retour. Aux côtés de Jackie Chan. La bande-annonce met l’eau à la bouche, tant elle est qualitative.

Ballerina (4 juin)

La saga John Wick s’offre un spin-off sur Eve Macarro, en proie à une quête de vengeance. Dans Ballerina, c’est Ana de Armas qui incarne cette nouvelle tueuse. Keanu Reeves est aussi au casting.

F1 (25 juin)

Qui croit que la Formule 1 ne peut ni être cinématographique ni dramatique n’a jamais vu Formula 1 : Pilotes de leur destin sur Netflix, ou bien Rush, qui revenait sur la rivalité intense entre James Hunt et Niki Lauda. Avec F1, on reste dans cette ambiance effrénée de la compétition dans des bolides qui filent à 300 km/h, mais cette fois avec des personnages imaginaires, joués par Brad Pitt et Damson Idris. Petit bonus : le film devrait aussi montrer de vrais pilotes de course, comme Verstappen ou Leclerc.

Superman (9 juillet)

Exit Henry Cavill, place à David Corenswet. Voilà donc le nouveau visage de Superman, dans le reboot proposé cette année par James Gunn, et qui est la première pierre du nouveau DC Universe, qui succède au DCEU (Extended Universe), ou univers cinématographique DC. Vous suivez ? La tâche ne sera pas simple après la prestation de Cavill, surtout quand il s’agit d’un super héros aussi symbolique. Sans doute le plus iconique, d’ailleurs. Mais après tout, il faudra juger sur pièces !

Les 4 Fantastiques (23 juillet)

Comme Superman, Les 4 Fantastiques est un film qui remet les compteurs à zéro. Oubliez les deux précédentes versions de la fine équipe, composée de Mr Fantastique, la femme invisible, la torche humaine et la Chose, y compris le précédent reboot de 2015. Pas encore de bande-annonce, mais on a le casting, qui compte dans ses rangs Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach.

Source : Marvel Studios

Kaamelott, Second Volet Partie 1 (22 octobre)

Kaamelott est une œuvre dont le format a fortement changé avec le temps. D’une série à courts épisodes diffusés sur M6, Kaamelott a progressivement glissé vers des histoires plus longues. Le ton aussi a changé au fil des ans : l’humour a laissé beaucoup plus de place au drame. Désormais, la suite se joue au cinéma, dans ce deuxième film. Le premier avait été un carton, grâce aux fans, toujours fidèles.

Une partie de l’équipe de bras cassés. // Source : Kaamelott

Zootopie 2 (26 novembre)

Zootopie avait marqué son époque en 2016, avec un film d’animation qui a mis en scène des animaux anthropomorphes. Chaque animal avait son trait de caractère, un peu cliché sur les bords, mais amusant à déceler. La qualité de la production lui avait au passage permis de remporter l’oscar du meilleur film d’animation. Disney a vu le filon et, bien sûr, propose une suite, avec les deux mêmes zigotos : la lapine Judy Hopps et le renard Nick Wilde. Ne boudons pas notre plaisir.

Ne sont-ils pas mignons. // Source : Disney

Wicked 2 (26 novembre)

Wicked, sorti en décembre 2024, n’était en réalité qu’une première partie. La suite, Wicked : Part 2, est déjà prête, et programmé pour la fin d’année 2025. Ariane Grande est bien entendu de retour.

Ariane Grande, à gauche, personnage central du premier film. // Source : Wicked

Avatar Fire and Ash (17 décembre)

La saga Avatar signe sans cesse d’immenses records au box-office. Avatar 2 : La Voie de l’Eau l’a prouvé. Ce sera très probablement le cas une nouvelle fois pour Avatar 3 : Fire & Ash, où l’on rencontrera une nouvelle tribu sur Pandora. Sam Worthington et Zoe Saldana sont de nouveau au casting. On croise les doigts pour que la sortie du film ne soit pas encore repoussé.

Source : Avatar Fire and Ash

Vous n’avez rien oublié ?

Et Jurassic World : Rebirth, alors ? Et Frankenstein ? Ou Elio ? Qu’en est-il de 28 ans plus tard ou même Tron 3 — Ares ? Comme vous le voyez, il semble y avoir quelques oublis. En réalité, on y pense aussi. Cependant, on a choisi de les retenir dans une autre sélection : celle des 10 films de science-fiction à voir en 2025.

