Marvel et Disney ont décidé de remplacer Kang par Doctor Doom pour incarner la future grosse menace du Marvel Cinematic Universe. Dans le costume, on retrouvera Robert Downey Jr., naguère interprète de Tony Stark/Iron Man. Un aveu d’échec ?

Depuis Avengers: Endgame, pinacle du Marvel Cinematic Universe en termes de grand spectacle et de box-office (près de 2,8 milliards de dollars de recettes dans le monde), l’empire de Disney et Marvel est friable. Les deux géants ont connu des difficultés (moins de 500 millions de dollars pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania), ont fait des paris scénaristiques douteux (le multiverse) et ont dû composer avec l’affaire Jonathan Majors. L’acteur devait prendre la suite de Thanos dans le rôle de Kang. Reconnu coupable d’agression sur son ex-compagne en décembre 2023, il a été exclu des studios Marvel.

Le Marvel Cinematic Universe a aujourd’hui besoin d’un électrochoc — ce que ne sera pas Deadpool & Wolverine. Marvel et Disney ont donc tranché et ont appliqué la fameuse recette du « c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes ». À l’occasion du Comic-Con de San Diego, les deux multinationales ont annoncé le 28 juillet 2024 le grand retour de Robert Downey Jr.. Cependant, l’acteur ne reprendra pas le costume d’Iron Man (sacrifié à la fin d’Avengers: Endgame). Il endossera celui de Doctor Doom (Docteur Fatalis), le désormais futur grand méchant du Marvel Cinematic Universe.

Pour sauver le MCU, Marvel et Disney choisissent la facilité

Marvel et Disney préfèrent définitivement enterrer l’arc Kang (ils auraient pu choisir un autre acteur pour remplacer Jonathan Majors), au risque d’occulter certains événements vus dans les films et séries. Et Robert Downey Jr. n’est pas le seul « Messie » choisi : derrière la caméra des deux prochains films Avengers, baptisés Avengers: Doomsday (2026) et Avengers: Secret Wars (2027), on retrouvera les frères Joe et Anthony Russo. Soit le duo à l’origine des meilleurs succès du MCU — Avengers: Endgame (2,79 milliards) et Avengers: Infinity War (2 milliards).

C’est réellement un aveu d’échec de la part de Marvel et Disney qui préfèrent se réfugier dans leurs valeurs sûres. Pourtant, le MCU aurait plutôt besoin de sang neuf, d’une vision inédite, capable de tout remettre à plat pour mieux repartir. Avec les Russo et Robert Downey Jr., on navigue déjà en terrain connu, avec le mécanisme du fan service comme artifice.

Cette solution de facilité semble prouver que Marvel et Disney étaient à court d’options pour relancer une machine défaillante. Jouer sur le nom de Robert Downey Jr. acclamé dans le rôle d’Iron Man et oscarisé depuis (grâce à Oppenheimer) suffira sans doute pour ramener du monde dans les salles. Mais se pose quand même la question de la cohérence, puisqu’un même acteur s’apprête à jouer deux rôles totalement différents.

Pour éviter la confusion totale, à moins que Docteur Doom passe sa vie à l’écran masqué (ce qui est possible), il va falloir que les scénaristes trouvent une pirouette afin d’expliquer la ressemblance entre le méchant (lié aux 4 Fantastiques) et Iron Man (disparu en héros martyr). Ne rien dire sèmerait le trouble dans l’esprit d’un public plus néophyte, qui ne comprendrait pas pourquoi la nouvelle menace des Avengers possède le visage d’un ancien super-héros décédé tragiquement (et qui a droit à tout un épilogue pour honorer sa mémoire). Pour les personnes concernées, dissocier sera compliqué, tant Robert Downey Jr. a été un pilier du MCU pendant plus de dix ans.

Masque différent. Même tâche. Robert Downey Jr.

Peut-être découvrira-t-on alors que Doctor Doom est en réalité un variant de Tony Stark, ce qu’autorisent les règles du multiverse (elles autorisent tout en dépit du bon sens). Il existe même des comics où les deux personnages se cofondent (Iron Man: Demon in an Armor, par exemple), mais cela reste une option qui pourrait ternir l’héritage d’Iron Man — tel qu’il a été représenté jusque-là. On notera d’ailleurs que Robert Downey Jr. a été présenté en tant que Victor von Doom, ce qui brouille les pistes (mais c’est peut-être un mensonge pour ne pas dire que c’est un Tony Stark maléfique).

En tout cas, les avis sont assez partagés sur le retour de Robert Downey Jr.. Certains sont curieux, d’autres ne sont pas convaincus. Yannick Le Fur, ex-rédacteur en chef de JV.com et grand amateur de cinéma, résume parfaitement dans un tweet : « Pour moi, c’est un aveu d’échec du MCU, un retour dans le passé, une volonté de retrouver leur ‘âge d’or’. Il y avait tellement à créer autour de Doom et ils reprennent un acteur qui va donc imprégner de son jeu caractéristique ce méchant si iconique. Curieux et en même temps déçu. » Cinéphile et autrice du podcast Le Nostromo, Linou n’est pas plus enthousiaste : « Je veux revoir Robert Downey Jr au cinéma certes. Le voir dans différents rôles car son talent mérite clairement d’être mis en valeur à travers une palette de rôles différents, mais dans le MCU à nouveau ? Bordel quelle grave erreur. »

