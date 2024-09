Lecture Zen Résumer l'article

Le plus juste (ou pas) des tueurs en série revient sur nos écrans, pour un énième spin-off, cette fois centré sur sa jeunesse. Date de sortie, bande-annonce, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait déjà sur Dexter: Original Sin.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. À l’origine, il y avait Dexter, œuvre culte dont la fin controversée hante encore les fans, plus de dix ans après sa sortie. Puis, en 2021, le tueur en série le plus sarcastique du petit écran s’offrait une seconde jeunesse avec New Blood, dans laquelle on découvrait son quotidien, dix ans plus tard.

Certes, cette série dérivée corrigeait quelques défauts de l’original. De là à être vraiment indispensable ? En tout cas, en 2024, Dexter s’estime toujours essentiel à nos vies, avec un nouveau spin-off : Dexter: Original Sin. C’est le moment de faire le point sur ce que l’on sait de cette énième variation autour du serial killer, dont la première bande-annonce vient d’être dévoilée le 12 septembre.

Quand sort Dexter: Original Sin et où la regarder en France ?

La sortie de la série est prévue pour le 13 décembre 2024, sur Showtime aux États-Unis, et sur Paramount+ (et donc sur Canal+), en France.

Combien d’épisodes sont prévus pour la série Dexter: Original Sin ?

Dix épisodes ont été tournés pour cette saison 1. On ignore encore s’il s’agira d’une diffusion hebdomadaire, ou si tous les épisodes seront disponibles simultanément.

Toutefois, Showtime a plutôt l’habitude d’étaler ses saisons sur plusieurs semaines, donc on peut parier sur la première option.

Nouveau Dexter pour une nouvelle vie. // Source : Showtime

Sarah Michelle Gellar, Christian Slater, Patrick Dempsey… Quelle sera la distribution de ce spin-off ?

La distribution d’Original Sin s’annonce prestigieuse. Alors que New Blood introduisait de nouveaux visages devant la caméra, ce second spin-off mise sur des têtes bien connues du petit écran, pour redonner vie à des personnages adorés par les fans. On pourra compter sur la présence de :

Patrick Gibson (The OA, Shadow and Bone) dans le rôle de Dexter Morgan, version jeune ;

Christian Slater (Mr Robot) dans le rôle d’Harry, le père adoptif de Dexter

Molly Brown (Evil) dans le rôle de Debra, la sœur de Dexter

Christina Milian (Charmed, Smallville) dans le rôle de Maria LaGuerta, enquêtrice de police redoutable

James Martinez (Love, Victor, House of Cards) dans le rôle d’Angel Batista, policier très apprécié des fans de Dexter

Alex Shimizu (Blacklist) dans le rôle de Vince Masuka, un collègue de Dexter, obsédé et souvent insupportable

Du côté des nouveaux venus, le casting sera tout aussi renommé, puisque deux stars seront de la partie :

Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) dans le rôle de Tanya Martin, la cheffe de la Miami Metro Police, et donc la supérieure de Dexter ;

Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy) dans le rôle d’Aaron Spencer, le patron de la police de Miami.

Derrière la caméra, on peut compter sur un grand nom : Clyde Phillips, le showrunner des quatre premières saisons de Dexter (les meilleures) et de New Blood, a ainsi été chargé de créer Original Sin. Une excellente nouvelle pour la qualité de la série, on l’espère.

Qui joue Dexter Morgan dans Original Sin ?

Michael C. Hall ne reprendra pas son rôle puisque la série raconte la jeunesse de Dexter Morgan. Comme on peut le voir sur les premières images dévoilées par Showtime, Patrick Gibson (The OA, Shadow and Bone) entrera donc dans le costume de ce tueur en série emblématique du petit écran.

Michael C. Hall sera-t-il de retour au casting ?

L’interprète de Dexter, dont le rôle lui colle décidément à la peau, était déjà revenu pour New Blood. Cette fois, il sera de nouveau là, mais pas physiquement. Dans Original Sin, il reprendra l’une des habitudes de Dexter : raconter en voix off tout ce qui lui passe par la tête. Si on ne le verra pas, on pourra tout de même entendre son timbre si singulier, accompagnant chaque épisode de ses monologues intérieurs. Michael C. Hall tient aussi le rôle de producteur pour Dexter : Original Sin.

Quelle sera l’intrigue de ce préquel de Dexter ?

Dexter: Original Sin est un préquel, ce qui veut dire que l’on suivra des événements ayant eu lieu avant ceux de Dexter, précisément quinze ans plus tôt. On retrouvera le tueur en série dans sa jeunesse, au début des années 1990, alors qu’il n’est encore qu’un simple étudiant en médecine légale, et stagiaire au sein de la police de Miami.

Dexter, déjà expert en découpage. // Source : Showtime

C’est durant cette période que son père adoptif, Harry, lui a appris à contrôler ses pulsions meurtrières, et à les diriger vers des criminels, tout en respectant scrupuleusement de nombreuses règles, pour ne pas se faire appréhender. Debra, la sœur de Dexter et personnage phare de la série originale, devrait également avoir un rôle important dans Original Sin.

Quel est le lien entre Dexter, New Blood, Original Sin et Résurrection ?

Toutes ces séries sont reliées à l’univers de Dexter en général. Voici leur ordre chronologique :

d’abord Original Sin, située durant la jeunesse du tueur en série, attendue donc pour le 13 décembre 2024 ;

puis Dexter, la série originale diffusée de 2006 à 2013, et restée iconique ;

vient ensuite New Blood, sortie en 2021, se déroulant dix ans après les événements de Dexter, alors que ce dernier vit sous une nouvelle identité ;

enfin, Résurrection, annoncé comme un troisième spin-off, sera disponible à l’été 2025, toujours sur Showtime, et suivra Harrison, le fils de Dexter, juste après l’intrigue de New Blood. L’interprète original de Dexter, Michael C. Hall, devrait à nouveau être de la partie pour cette autre suite.

