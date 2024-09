Lecture Zen Résumer l'article

C’est confirmé : Les Anneaux de pouvoir vont enfin mettre en scène la créature antique la plus célèbre du légendaire de J.R.R. Tolkien. Sa présence a été confirmée dans un aperçu officiel de l’épisode 8 de la saison 2. Enfin, après plus de deux ans de teasing.

Dernière ligne droite pour la série Les Anneaux de pouvoir. L’épisode final de la saison 2 sera diffusé le 3 octobre 2024 sur la plateforme de streaming Prime Video. Ensuite, il faudra attendre environ deux ans pour découvrir la saison 3 — la préproduction est déjà en cours. Au total, la série établie sur les appendices du Seigneur des anneaux en comptera cinq.

Il n’y a donc plus qu’une semaine à attendre pour conclure la saison deux. Et on peut d’ores et déjà dire qu’un monstre iconique du légendaire de J.R.R. Tolkien sera bel et bien présent. La créature a en effet été mise en avant dans une vidéo promotionnelle montrant des plans inédits de l’épisode 8. Attention aux divulgâchis !

Attention, cet article contient des spoilers sur l’épisode 8 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir.

Le balrog entre en scène dans Les Anneaux de pouvoir

Évidemment, le monstre dont on parle est ici le balrog. Il apparait une petite seconde à l’image, mais c’est une durée suffisante pour confirmer que la bête va — enfin — entrer en scène. Il était temps : après tout, cela fait quasi deux ans et demi que la série a promis la présence de ce démon antique, lors d’un trailer sorti en… juillet 2022.

Au passage, la séquence tort le cou à une théorie assez fumeuse qui laissait entendre que le cri et l’onde de choc visibles l’épisode 5 de la saison 2 sont liés au Guetteur des Eaux, un monstre aquatique qui a fini par rôder non loin du royaume nain de Khazad-dûm. Tout cela est bel et bien lié au balrog : il s’agissait d’un teasing. Un de plus.

Il arrive. // Source : Amazon Prime Video

Un bien long teasing

Comme un élastique l’on ne cesse de tirer jusqu’à ce qu’il cède, la série a continuellement évoqué le balrog sans trop le montrer directement. Il est suggéré dans le générique, via un dessin stylisé, il est évoqué durant un récit elfique légendaire, et il est à peine mis en scène dans une séquence qui suggère son réveil, tout au long de la montagne.

Dans l’épisode six, ce teasing a encore eu lieu au moment où Annatar, c’est-à-dire Sauron, se voit opposer un refus dans sa demande de plus de mithril. Le seigneur du mal regarde alors un brasier et la figure du balrog surgit des flammes un petit instant. On comprend ici que Sauron ne sera pas tout à fait étranger à la ruine future de Khazad-dûm.

On sait que le réveil du balrog dans les tréfonds du royaume nain est lié à la cupidité continue des nains pour l’or et les minerais précieux — mithril en tête. Cette quête a d’ailleurs symbolisé chez Tolkien l’avidité et l’obsession pour la richesse. À force de creuser toujours plus profondément, les Nains de la Moria finissent par croiser le chemin de la bête.

Le balrog, tel qu’il est évoqué dans une légende. // Source : Amazon Prime Video

Le Fléau de Durin

Ce balrog n’est d’ailleurs pas n’importe lequel : c’est celui qu’on surnomme le Fléau de Durin. C’est lui qui, durant le Troisième Âge, après avoir entraîné la chute du royaume souterrain, sera finalement terrassé par Gandalf le Gris, lors d’une confrontation épique. Le magicien y laissera la vie, avant d’être renvoyé de l’au-delà, sous les traits cette fois de Gandalf le Blanc.

Le Fléau de Durin est le surnom que les Nains ont donné au balrog quand il a tué le roi Durin VI, qui a régné durant le Troisième Âge, c’est-à-dire bien après la série, qui se passe au Deuxième. Cependant, tout porte à croire qu’il va dès cette époque infliger des souffrances importantes à Khazad-dûm et à la lignée royale, incarnée ici par Durin III et Durin IV.

