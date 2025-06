Lecture Zen Résumer l'article

Après Lorenzo Musetti contre Carlos Alcaraz cet après-midi, une autre-demi-finale aura lieu ce soir, le 6 juin 2025 : Jannik Sinner contre Novak Djokovic. Un match à suivre en direct et en streaming.

C’est un peu la finale avant l’heure. Avant l’ultime confrontation, qui aura lieu dimanche et qui viendra conclure les Internationaux de France de tennis 2025, une très grosse affiche est attendue ce soir, le vendredi 6 juin 2025 : l’Italien Jannik Sinner, actuel numéro un mondial au classement ATP, contre le Serbe Novak Djokovic, 6e et surtout légende indiscutable du tennis.

Deux joueurs et deux enjeux différents. Pour Jannik Sinner, il s’agit de faire sa toute première apparition dans une finale de Roland-Garros (son meilleur résultat est demi-finaliste), et peut-être une victoire au bout. Concernant Novak Djokovic, c’est la perspective de décrocher peut-être un quatrième sacre sur le court Philippe-Chatrier, et un 25e Grand Chelem.

Quand a lieu la demi-finale Sinner-Djokovic à Roland-Garros ?

Le duel Sinner-Djokovic est programmé ce vendredi 6 juin 2025 à partir de 19h — avant cela, une autre demi-finale se jouera dès 14h30 entre l’Italien Lorenzo Musetti (6e) et l’Espagnol Carlos Alcaraz (2e), qui a déjà une couronne à Roland-Garros et accessoirement trois autres Grands Chelem. En théorie, il y a assez de marge avant le match en soirée.

Sinner revient de trois mois de suspension après une polémique autour d’une suspicion de dopage (il a été mis hors de cause), et cela pouvait laisser craindre une baisse de forme. Quant à Djokovic, outre un âge avancé de 38 ans, le moteur de sa motivation, qui reposait fortement sur sa rivalité avec le reste des Big Four (Federer, Nadal, Muray), a dû se renouveler.

Novak Djokovic à Roland-Garros. // Source : Capture France TV

Quelle chaîne retransmet en direct le duel entre le Serbe et l’Italien ?

Rendez-vous sur France Télévisions pour assister en direct et en streaming à la rencontre. Ce sera plus précisément sur France 2 (attention, c’est en train de changer). Si vous n’avez pas de téléviseur, vous avez de multiples options de streaming (site de France TV, MyCanal, Molotov, etc.) pour assister au duel.

Pour sa part, Amazon diffusera aussi le duel tant attendu sur Prime Video, dans la mesure où le géant du streaming, outre les matchs nocturnes (night sessions), a obtenu les droits de diffusion des demi-finales.

