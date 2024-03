En mars sur Netflix, c’est la fin d’Aux grands maux, l’un des meilleurs dramas coréens (k-dramas) de ces dernières années. Heureusement, La Reine des larmes arrive. Quant à Chicken Nugget, le synopsis surréaliste laisse présager une série soit ridicule, soit hilarante.

Ce vendredi 1er mars, Netflix accueille un film coréen : Je m’appelle Low Kiwan. Loh Kiwan fuit la Corée du Nord pour rejoindre la Belgique. Sur place, où il peine à obtenir le statut de réfugié, il fait la rencontre d’une mystérieuse femme qui a perdu toute envie de vivre.

Mais qu’en est-il des k-dramas ? Ce mois de mars 2024, on dit adieu à deux séries, et on en accueille deux nouvelles.

Aux grands maux

C’est malheureusement en mars qu’Aux grands maux (Doctor Slump) se termine. Dix épisodes ont déjà été diffusés en janvier et février, les six derniers seront proposés au fil de ce mois de mars — le samedi et le dimanche comme d’habitude. Il faudra dire adieu à Jeong-woo et Ha-neul, les deux médecins au cœur de l’un des plus tendres k-dramas disponibles sur Netflix. Sortez les mouchoirs.

Dernier épisode : 17 mars

L’intrigante et le roi

Il ne reste plus que deux épisodes, en mars, pour L’intrigante et le roi. L’attirance complexe entre Yi In, mue par sa vengeance, et le roi Kang Hee-soo, prendra fin le 3 mars.

Dernier épisode : 3 mars

Le Reine des larmes

Deux k-dramas s’arrêtent, mais un autre commence : La Reine des larmes démarre le 9 mars. Voici le mariage formé par la « reine des grands magasins », fille de l’une des plus riches familles de Corée, et le « prince des supermarchés », l’un des employés ayant monté les échelons. L’amour a surpassé les hiérarchies sociales… jusqu’au jour où le mariage bat de l’aile. Comment Baek Hyun-Woo et Hong Hae-In vont sauver leur relation ? Ce k-drama y répondra en 16 épisodes hebdomadaires.

Premier épisode : 9 mars

Chicken Nugget

Une femme entre dans une étrange machine et s’y transforme en nugget de poulet. Son père et un collègue font équipe pour lui redonner forme humaine — ce qui mettra au jour les sombres machinations à l’œuvre derrière cette transformation. Ne tirez pas sur le messager, c’est vraiment le synopsis de Chicken Nugget. Quoi qu’il en soit, il y aura 12 épisodes de 60 minutes autour de ce nugget de poulet du désespoir.

Mise en ligne complète : 15 mars 2024

