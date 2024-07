Lecture Zen Résumer l'article

N’ayez pas peur de le dire : vous aimez pleurer à chaudes larmes devant un film. Car, oui, même si on aime les œuvres réconfortantes, un long-métrage tragique sait parfaitement réveiller nos émotions. Voilà qui tombe bien, Netflix vient d’ajouter un film particulièrement triste. Et il y en a quelques autres dans le genre à regarder sur la plateforme de streaming.

L’Esquisse de nos vies

L’Esquisse de nos vies fait partie des derniers ajouts en date sur Netflix, en juin 2024. Ce long-métrage d’origine japonaise, signé Takahiro Miki, est avant tout une belle histoire d’amour, mais à l’issue fondamentalement déchirante. Akito, jeune artiste passionné, apprend qu’il lui reste un an à vivre à cause d’une tumeur. Il se résigne, jusqu’au jour où il rencontre Haruna. Celle-ci est atteinte d’une autre maladie, qui ne lui laisse quant à elle que six mois à vivre. En tombant amoureux d’elle, Akito tombe aussi amoureux de sa vision de la vie. Un film entre tristesse et tendresse.

Nos étoiles contraires

Adapté du roman de John Green, par Josh Boone, Nos étoiles contraires avait marqué les esprits en 2014. On y trouve, en plus, un excellent casting avec Shailene Woodley (Big Little Lies, The Spectacular Now…) ainsi qu’Ansel Elgort (vu dans Baby Driver et West Side Story). Le postulat est simple : Hazel Grace, 16 ans, et Gus, 17 ans, se sont rencontrés dans un groupe de soutien des malades du cancer. Et ils sont tombés amoureux. La première doit respirer sans cesse avec un tube à oxygène ; le second, en rémission, a perdu l’usage de sa jambe. Nos étoiles contraires est bouleversant.

20th Century Girl

Dans ce film coréen de Bang Woo-ri, nous sommes en 1999. Bo-ra est une jeune fille de 17 ans au trait de personnalité toujours positif. Sa meilleure amie, Yeon-doo, doit partir à l’étranger pour une opération du cœur. Celle-ci confie alors à Bo-ra une mission : lui raconter tous les faits et gestes d’un garçon dont elle est amoureuse. Mais voilà que ce garçon va commencer à plaire à Bo-ra. 20th Century Girl est une œuvre coréenne touchante, qui plaira aussi beaucoup aux fans de k-dramas. Préparez-vous tout de même à être brisé(e), mais, bien sûr, on ne vous dira pas pourquoi.

