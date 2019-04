L'épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones vient de fuiter sur Internet avant sa diffusion par HBO.

Toute la prudence de HBO n’aura donc pas suffi à sécuriser la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones. Alors que l’épisode 2 doit être retransmis cette nuit, notamment en France via OCS, une copie pirate a été publiée en ligne plusieurs heures avant l’horaire prévu par la chaîne américaine. Nous avons pu vérifier qu’il s’agit bien d’un épisode inédit et non pas d’un faux monté de toutes pièces.

L’épisode est déjà largement partagé

L’origine de cette fuite est pour l’heure obscure. Ce qui est certain en revanche, c’est la vitesse avec laquelle l’épisode s’est répandue sur la toile. On le trouve sur des sites de liens BitTorrent, mais aussi des plateformes de téléchargement direct (comme Mega ou Google Drive). Les services communautaires comme Reddit ne sont pas en reste, avec des internautes se communiquant les bonnes adresses à suivre.

Pour éviter de vous divulguer quoi que ce soit par inadvertance, aucune information sur l’épisode ni aucune capture d’écran ne sera affichée directement dans cet article. Vous pouvez en revanche voir une mosaïque de plusieurs scènes de l’épisode en suivant ce lien. Celles-ci sont inédites. Attention : elles peuvent vous donner des indications sur l’intrigue. Ne le suivez que si vous n’avez que faire des spoilers.

Le premier épisode de la saison huit n’a, à notre connaissance, pas fuité avant sa diffusion officielle. Cependant, celui-ci a été copié dès la retransmission légale terminée et mis en ligne dans la foulée. En 24 heures, pas moins de 55 millions de téléchargements illicites avaient été comptabilisés par le cabinet d’analyse MUSO. Il est évident, vu l’engouement de la série TV, que ce nouvel épisode connaisse le même sort.

Pas le premier incident pour HBO

Cette fuite est un coup dur pour la chaîne, mais moins terrible que celui qu’elle avait dû encaisser il y a deux ans lorsque quelques épisodes et scripts de la saison 7 avaient fuité sur Internet à la suite d’un piratage. À la suite de cette grave défaillance, HBO avait pris des mesures draconiennes pour éviter les divulgations avant l’heure et les intrusions sur ses serveurs et ceux de ses partenaires.

La chaîne est même allée jusqu’à tourner plusieurs fins différentes pour garder intacte la vraie fin jusqu’au moment de sa diffusion. Mais toutes ces précautions n’ont pas permis d’empêcher un nouvel incident. Pour l’heure, HBO n’a pas commenté officiellement la fuite de l’épisode 2. Peut-être la chaîne ne souhaite-t-elle pas donner de visibilité à cet incident avant de l’avoir projeté une première fois.

Les prochaines semaines seront à très haut risque pour la société, qui produit Game of Thrones depuis 2011. Il s’agit en effet de la saison finale de la série, qui ne comptera que six épisodes — en moyenne, les quatre derniers seront plus longs de vingt minutes. Au regard de l’historique de la chaîne, de nouveaux leaks pourraient venir contrarier les plans de la chaîne.

Crédit photo de la une : HBO