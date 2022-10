Le dernier épisode de la saison 1 de House of the Dragon a fuité sur le net, deux jours avant sa diffusion à la TV.

Ce n’était bien sûr pas ainsi que HBO s’imaginait conclure la première saison de House of the Dragon. Hélas pour la chaîne de télévision américaine, l’épisode 10 de la saison de HOTD a fuité sur le net avant sa diffusion à la TV (et via OCS par Canal+ ou Amazon Prime Video en France). Une copie du grand final circule sur le web depuis 21 octobre.

Le dernier épisode de House of the Dragon se retrouve sur BitTorrent

La rédaction de Numerama a pu constater qu’il s’agit bien d’un épisode inédit de House of the Dragon et non pas d’un banal faux qui utiliserait d’anciennes scènes pour duper les internautes. Le dernier épisode doit s’intituler The Black Queen (La Reine Noire) et le contenu est cohérent avec ce que l’on attend de la suite des péripéties.

Pour éviter tout spoiler, l’article ne partagera aucun visuel lié à cet épisode ni ne dira quoi que ce soit de l’intrigue et de la trajectoire des personnages. Il faut rappeler que le partage de cet épisode constitue, de fait, une infraction au droit d’auteur. Aucun lien direct ne sera donné vers un site de liens BitTorrent — car c’est notamment en pair-à-pair (P2P) qu’il est partagé.

Un exemple de partage via le protocole BitTorrent. // Source : Capture d’écran

Les circonstances dans lesquelles cette fuite est survenue ne sont pas claires, à cette heure. La copie numérique de l’épisode est cas d’excellente qualité : elle est proposée en haute définition (1080p), mais sans sous-titres ou doublage, ce qui laisse à penser que l’incident provient d’une source anglophone n’ayant pas besoin d’adapter la langue de la série.

Toujours est-il qu’il s’agit pour HBO d’un coup dur. Il il est à parier que ce leak se répande très vite, et prenne des proportions importantes à deux jours de la diffusion officielle. Par le passé, on a déjà déjà vu des épisodes fuiter trop tôt et se répandre sur d’autres sites de liens BitTorrent, sur des services de téléchargement direct et sur des plateformes communautaires, tels Reddit.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, on peut constater qu’il y a déjà des centaines d’internautes qui récupèrent le fichier, un nombre qui augmente au fil des minutes. Sur les réseaux sociaux, on a pu croiser des messages en parler. Il convient, dès lors, d’être aux aguets, car des internautes pourraient dévoiler l’intrigue juste à des fins de malveillance.

Des fuites récurrentes chez HBO

Ce n’est pas la première fois que HBO est confronté à des mises en ligne pirates. Le premier épisode de la saison huit de Game of Thrones avait subi une diffusion trop précoce. C’était en 2019. Deux ans auparavant, c’est un script de la saison sept qui avait fuité sur Internet à la suite d’un piratage, ainsi que des épisodes provenant d’autres séries.

Ces incidents avaient conduit HBO à prendre mesures drastiques pour limiter les vulnérabilités. La chaîne a contraint le casting de Game Of Thrones à adopter la double authentification pour leurs mails et a tourné plusieurs fins de la série, pour ne pas dévoiler la vraie. Une mesure inutile pour House of the Dragon, car le récit est déjà connu à travers le roman Feu et Sang.

