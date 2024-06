Lecture Zen Résumer l'article

Un personnage meurt dans l’épisode 1 de House of the Dragon, et cela a des répercussions par la suite. Certaines de ses conséquences en entraineront d’autres, y compris plus « triviales ».

Dragons, marcheurs blancs, corneilles à trois yeux ou encore géants : il y a bien des créatures naturelles dans l’univers de Game of Thrones. Mais on trouve aussi des animaux tout ce qu’il y a de plus classique, comme des chats. Or, l’épisode 2 de House of the Dragon, disponible en streaming depuis le 24 juin, contient une petite anecdote à leur sujet. Attention, SPOILERS.

Source : Montage Numerama

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’arrivée « étonnante » des chats dans la capitale

Comment voir House of the Dragon ? La série sur la dynastie Targaryen est une exclusivité HBO. Vous pouvez vous abonner à Canal+ ou Max pour la retrouver.

Si vous êtes à jour de l’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon, vous n’ignorez pas que le jeune prince Jaehaerys a été décapité dans son lit, en plein cœur du Donjon Rouge, la forteresse dans laquelle réside la famille régnante — en l’occurrence, les Targaryen. Ivre de colère, Aegon II, le père de Jaehaerys, désire retrouver les coupables.

L’un d’eux, surnommé Sang, est rapidement appréhendé. Il a été arrêté à l’une des portes de la capitale, Port-Réal, avec la tête de Jaehaerys dans un sac. Emprisonné dans un cachot, il est battu par Aegon II à coups de masse — dans l’ouvrage Feu et Sang, qui a donné lieu à la série, il subit même une torture pendant treize jours. Peut-être la verra-t-on.

Son comparse, en revanche, est introuvable malgré d’intenses fouilles. Il s’agit d’un chasseur de rats que l’on identifie sous le sobriquet de Fromage. Il a été utilisé par Sang comme guide pour se repérer dans les dédales du Donjon Rouge, et entrer dans les appartements privés des Targaryen. Il connait bien les lieux en raison de sa profession.

Pour aller plus loin Vous avez tout oublié dans House of the Dragon ? Le guide de survie pour se rappeler de la saison 1

Aegon II, qui a fait tuer tous les chasseurs de rats dans la ville. // Source : HBO

Aegon II prend donc une décision qui déclenchera l’ire d’Otto Hightower, son grand-père et Main du Roi (et, au passage, il se fera relever de ses fonctions) : il fait pendre tous les chasseurs de rats, sans exception. Comme il ne sait pas lequel a participé à l’assassinat, autant tous les liquider : peut-être que le coupable se trouvera dans le tas.

Otto juge la manœuvre profondément idiote, car elle fait courir le risque de liguer la populace contre le roi, en donnant l’impression qu’il n’est pas juste envers ses sujets. Cela, alors que le décès de Jaehaerys offrait un avantage politique : susciter l’empathie envers les pauvres Targaryen et faire passer les commanditaires pour des monstres.

Le problème, c’est que les chasseurs de rats n’étaient pas là pour faire beau à Port-Réal. Ils étaient très utiles pour poser des pièges afin d’attraper toute la vermine, notamment dans le Donjon Rouge. La série n’en fait pas (encore) mention, mais Otto Hightower prendra toutefois la décision de faire acheter des dizaines de chats pour remplir cet office.

Un chat (mais qui n’est pas tiré de l’univers de Game of Thrones). // Source : Pexels

Cette indication figure dans Feu et Sang et a été repris sur des sites de fans, comme A Wiki of Ice and Fire et La Garde de Nuit, qui sont devenus des encyclopédies de référence sur les romans de George R. R. Martin. Dans le Donjon Rouge, une centaine de chats a été dispersée afin de traquer les indésirables rongeurs.

Pour la petite histoire, on dit de Jaehaera, la sœur de Jaehaerys, qu’elle appréciait la compagnie des chatons. Mais sa vie n’aura pas non plus été bien longue : quelques années plus tard, elle tombera étrangement d’une fenêtre du Donjon Rouge — peut-être un suicide — et finira sa course sur des piques en contrebas, agonisant une demi-heure.

Pour aller plus loin Quand sortira la saison 3 de House of the Dragon en streaming ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !