Des fans avaient cru reconnaître dans un personnage secondaire de The Acolyte un membre de l’ordre Jedi qui apparait dans la prélogie de Star Wars. Le compte officiel vient de leur donner tort.

Émettre des théories, c’est prendre un risque. C’est faire un pari. Parfois, on peut tomber juste. Mais on peut aussi se planter dans les grandes largeurs. C’est ce qu’il vient se produire concernant une piste que des fans de Star Wars avaient suivie concernant l’identité d’un personnage. Cela, avant que la série The Acolyte soit diffusée sur Disney+.

On peut le dire maintenant, puisque cette hypothèse était inexacte : l’alien qui apparait de dos lors d’un plan large montrant plusieurs membres de l’ordre Jedi n’est pas Plo Koon, un extraterrestre qui apparait déjà dans les films de la prélogie. Le compte officiel de Star Wars sur X (ex-Twitter) vient de dévoiler de qui il s’agit, le 19 juin 2024.

Cet alien, qui appartient à la race Kel Dor, s’appelle donc Ithia Paan. On ne sait pas encore grand-chose sur lui (ou elle ?), hormis qu’il utilise un sabre laser de couleur verte et qu’il accompagne le maître Jedi Sol lors de ses investigations. Le groupe de huit Jedi inclut aussi la padawan Jecki Lon et le chevalier Jedi Yord Fandar.

La suite contient des spoilers.

Ithian Paan risque d’y passer

Compte tenu de la manière dont se termine l’épisode 4 de The Acolyte, on peut craindre que plusieurs membres du groupe devraient se faire tuer par le mystérieux Sith (dont l’identité fait aussi l’objet de diverses théories). On ignore encore qui va y passer, mais les protagonistes anonymes sont les plus exposés.

En effet, ils pourraient n’avoir qu’un rôle purement fonctionnel qui servirait à montrer la puissance de l’antagoniste. Sur le groupe de huit, on suppose que Yord Fandar et Jecki Lon pourraient en réchapper. Peut-être Sol aussi, sauf si l’on veut activer un ressort dramatique avec une mort mémorable. Ithia Paan aussi apparait en sursis.

Lorsque cette théorie avait émergé, en mars, une certaine circonspection nous avait incité à ne pas y adhérer aveuglément. En effet, The Acolyte se passe un siècle avant La Menace fantôme. Certes, il existe des aliens dont la longévité est immense — Yoda, à l’époque, avait autour des 800 ans. Et, de toute évidence, Ki-Adi Mundi est dans ce cas.

The Acolyte est une série qui fait beaucoup réagir le fandom de Star Wars, y compris avec une virulence notable. Outre la qualité des épisodes, beaucoup expriment un désarroi face aux partis pris scénaristiques qui chamboulent le lore de Star Wars — sur la conception de la Force, sur l’importance de l’Élu (Anakin Skywalker) ou sur la notion de dyade.

