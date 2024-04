Lecture Zen Résumer l'article

Les chiffres de Fallout ont été publiés par Amazon Prime Video. La série est le deuxième plus grand hit de l’histoire du service de streaming, en marchant même sur les plates bandes des Anneaux de Pouvoir.

Fallout a décidément tout gagné. L’adaptation en série TV du célèbre jeu vidéo atompunk n’a pas remporté qu’un succès critique, mais également un succès d’audience. D’après les chiffres fournis par le service de streaming Amazon Prime Video et relayés par Variety le 29 avril, Fallout a atteint 65 millions de spectateurs et spectatrices pour ses 16 premiers jours en ligne.

Fallout, plus forte que The Boys

L’adaptation surpasse la très populaire The Boys. Et, peut-être plus marquant encore, elle titille de très près le lancement du plus grand hit d’Amazon Prime Video, à savoir Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir — qui cumulait 100 millions environ trois mois après sa sortie. En fait, Fallout aurait même réussi à faire mieux dans une certaine catégorie, en étant la série Prime Video la plus vue de l’histoire du service sur la tranche 18-34 ans.

Comme toujours, les chiffres disponibles sont partiels. On ne sait pas à quel point les abonnés sont allés jusqu’au bout. C’est le fameux taux de complétion (qui était très faible pour Les Anneaux de Pouvoir, moins d’une personne sur deux ayant terminé la série). Il reste fascinant de voir comment une licence moins installée — Fallout — parvient presque à marcher sur les plates bandes d’une franchise aussi historique que Le Seigneur des Anneaux.

Fallout frôle Rings of Power, et la surpasse même dans une tranche d’âge. // Source : Prime Video

En tout cas, ce succès dans les chiffres explique pourquoi Prime Video a renouvelé si vite l’adaptation : Fallout aura officiellement droit à une saison 2. Un indice était à trouver dans le pic de ventes pour les jeux de la licence, même si Fallout 5 n’est pas prévu de sitôt.

C’est la deuxième adaptation de jeu vidéo à séduire autant les critiques que le public, un an après The Last of Us sur HBO. On peut y voir une bonne nouvelle pour l’avenir, car des jeux très aimés — et pas si simples à transformer en série — seront bientôt adaptés en séries : Horizon Zero Dawn sur Netflix ; et God of War sur Prime Video.

