Amazon a officialisé la deuxième saison de Fallout. En parallèle, Bethesda travaille sur Fallout 5. Mais, pour l’un des deux projets, il faudra s’armer de patience.

La série Fallout a remis cette saga culte de jeux vidéo sur le devant de la scène. Pour preuve, Fallout 76, qui a connu un lancement chaotique, n’a jamais été aussi populaire. Naturellement, il va se poser la question du futur opus, à savoir Fallout 5. Sortira-t-il bientôt alors que la deuxième saison de la série est déjà officialisée ?

« Je vais éviter de donner une date. J’ai appris de mes erreurs », a confié Todd Howard, ponte de Bethesda, dans une interview accordée à IGN et publiée le 18 avril. « En matière de développement, nous sommes focalisés sur The Elder Scrolls VI, mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de plan pour après », a-t-il ajouté.

Fallout 5 sortira donc après The Elder Scrolls VI. Compte tenu que ce futur jeu de rôle et d’action n’a aucune date de sortie — il a été annoncé il y a maintenant un long moment –, on devine sans peine que Fallout 5 se trouve lui-même à un stade très embryonnaire.

Lucy dans la saison 1 de Fallout. // Source : Amazon Prime Video

Pour Fallout 5, il n’y a aucun horizon clair

Outre The Elder Scrolls VI, Bethesda a d’autres jeux vidéo à alimenter. Lancé en septembre 2023, Starfield est pensé pour bénéficier d’une longévité élevée, avec des mises à jour et des extensions. En parallèle, il y a Fallout 76, jeu-service que les développeurs continuent de choyer. Enfin, il y a d’autres projets plus mineurs, à l’image de la mise à jour de Fallout 4 qui permettra au RPG d’être optimisé pour les plateformes récentes. Fallout 5 est loin d’être une priorité.

Emil Pagliarulo, un vétéran de Bethesda, a indiqué le 16 avril que le studio n’a pas le don d’ubiquité : « Le temps de développement peut varier pour plusieurs raisons. Sur Starfield, nous avons passé beaucoup de temps sur la technologie. Nous l’avons aussi mis en pause pour aider sur Fallout 76. Finalement, tout s’articule autour de la plus importante des ressources : les personnes. Comme tous les studios, nous avons des employés talentueux qui ont besoin de temps pour faire de grandes choses. Et nous ne pouvons pas tout faire en même temps. »

En admettant que The Elder Scrolls VI soit disponible en 2026, cela pourrait nous amener à 2030 pour Fallout 5 (soit 15 ans après Fallout 4). D’ici là, la série disponible sur Amazon Prime Video se sera vraisemblablement étoffée de plusieurs saisons. La deuxième saison a été officialisée le 19 avril par la multinationale.

Comme l’univers de la saga est riche, il y a beaucoup d’histoires à raconter. Tant que le public sera au rendez-vous, il y aura des adaptations.

