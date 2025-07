Lecture Zen Résumer l'article

Après des mois d’attente, Netflix vient enfin de mettre en ligne la toute première bande-annonce pour la saison 5 de Stranger Things. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le grand final de la série s’annonce explosif.

« Explosion dans 5, 4, 3, 2, 1… » Êtes-vous prêts à dire au revoir à Mike, Eleven, Dustin et les autres ? Eux, en tout cas, semblent totalement préparés à faire tout brûler sur leur passage, et le Monde à l’Envers avec eux, évidemment. C’est en tout cas ce que suggère la première bande-annonce de la saison 5 de Stranger Things, révélée par Netflix le 16 juillet 2025.

Des morts à venir dans la saison 5 de Stranger Things ?

On y retrouve nos personnages préférés, alors qu’ils mettent tout en œuvre pour empêcher Vecna de prendre le contrôle du monde réel. On entend d’ailleurs sa voix dans les dernières secondes de la bande-annonce, alors qu’il vient enfin de retrouver Will et très probablement Eleven. Le combat s’annonce donc difficile, puisque l’on aperçoit plusieurs personnages en train de pleurer, dont Dustin et Nancy, qui semblent en mauvaise posture. Des morts sont donc assurément à prévoir.

Et avec Stranger Things, tout est possible : Hopper est déjà mort une fois, avant d’être miraculeusement ressuscité pour la saison 4. Max, elle, se trouve d’ailleurs toujours dans le coma, mais quelques plans du trailer, dans lesquels elle se trouve dans les bras de Lucas, laissent penser qu’elle pourrait finalement se réveiller. Dustin est même aperçu en train de se recueillir devant la tombe d’Eddie, qui a passé l’arme à gauche dans les derniers épisodes : pourrait-il revenir, le temps d’un caméo ? Réponse dès le 27 novembre 2025, sur Netflix, pour découvrir la saison 5 de Stranger Things et le grand final de l’une des meilleures séries d’horreur.

