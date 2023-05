Plus grand succès du service de streaming d’Apple, Ted Lasso se cache derrière le football pour raconter une histoire sur les sentiments, la psychologie humaine et les secondes chances. Le dernier épisode de la saison 3, dont la diffusion est prévue le 31 mai, sera potentiellement le dernier.

Quand Apple TV+ a publié le premier épisode de Ted Lasso en août 2020, imaginait-il un tel succès ? À l’époque, Apple misait sur du contenu ultra haut de gamme, à gros budget, avec un casting rempli de vedettes. Avec ses allures de sitcom et ses effets spéciaux modestes, Ted Lasso ne cochait aucune case. Seul Jason Sudeikis rentrait dans les critères luxueux d’Apple, en tant que créateur, scénariste et interprète de Ted Lasso.

Trois ans après, la possible fin de Ted Lasso le 31 mai terrifie sans doute Apple, qui ne mise quasiment plus que sur cette série pour faire la promotion de son service de streaming (les acteurs ont été invités à l’Apple Park, à la Maison-Blanche et ont reçu la visite de Tim Cook sur le tournage). Lauréat à deux reprises de l’Emmy Award de la meilleure comédie (et favori de la prochaine édition), Ted Lasso est un succès comme on les aime, totalement inattendu et mérité. Apple aimerait sans doute renouveler le programme pendant de longues années, mais a-t-il ce pouvoir ?

Une série pensée pour 3 saisons

Une des forces de Ted Lasso est son écriture. Là où de nombreux programmes TV donnent souvent l’impression de s’éparpiller au fil des saisons, Ted Lasso semble en maîtrise totale depuis son tout premier épisode.

La dizaine de personnages introduits dans la série ont tous connu une évolution assez fascinante, grâce à l’influence de Ted sur leur personnalité. L’entraîneur américain, venu en Angleterre pour coacher une équipe de football alors qu’il n’y comprend rien, est la gentillesse incarnée. S’il est loin de s’épanouir personnellement, son influence sur les autres est considérablement bonne. Entre la saison 1 et la saison 3, tous les personnages ont gagné en maturité grâce à sa présence. Tandis que ses petites blagues font rire des millions de personnes.

Ted Lasso est toujours souriant, du moins en public. // Source : Apple TV+

Une des grandes raisons de ce succès scénaristique vient du fait que Ted Lasso n’a pas été écrit sur une seule saison, avec le reste en suspens, comme de nombreux programmes modernes. Depuis le début, ses créateurs (dont Brett Goldstein, qui incarne le rognon Roy Kent), ne cessent de répéter que l’histoire de Ted Lasso est écrite sur 3 saisons. En clair, même si Ted Lasso s’est autorisé quelques fantaisies grâce à son succès (des caméos, des partenariats avec Nike ou la Premier League, des personnages secondaires éphémères…), son intrigue principale est planifiée depuis plusieurs années. C’est la clé de son succès.

Cependant, comme l’explique Brendan Hunt, co-créateur de la série et interprète du génial Coach Beard : « aucun d’entre nous n’était préparé au degré auquel les gens adoreraient la série ». S’il confirme que la série a toujours été pensée pour 3 saisons, il semble d’accord pour revenir dans une éventuelle suite. Une pensée partagée par Bill Lawrence, producteur de la série : « J’ai bon espoir qu’il y ait plus d’histoires Ted Lasso à raconter après les trois saisons ».

Quid d’Apple, qui produit la série et qui n’a aucun intérêt à ce qu’elle s’arrête ? Toutes les personnes qui ont travaillé sur un projet Apple TV+ semblent s’accorder sur le fait qu’Apple surveille, mais n’intervient pas sur les projets. Il faut aussi noter que Ted Lasso n’est pas une production originale Apple, mais Warner Bros. Apple n’est que son diffuseur exclusif, même si on imagine qu’il milite pour que la série continue. (En France, la série est aussi diffusée sur Canal+ grâce à son partenariat avec Apple).

Les personnages secondaires de Ted Lasso sont tous passionnants. Même si leur histoire a été racontée, peut-on vraiment s’arrêter là ? // Source : Apple TV+

La fin de Ted Lasso, mais pas de l’AC Richmond ?

Que va-t-il se passer le 31 mai après la diffusion de l’épisode « Au revoir, adieu », présenté comme un « Season Finale » et non pas un « Series Finale » ? Le générique de fin dira-t-il, à la Marvel, si Ted Lasso reviendra ? Ou faudra-t-il attendre quelques jours une communication d’Apple TV+ ? C’est difficile à dire, puisqu’il est très rare de voir une émission jouer autant sur le mystère de sa fin.

Sans spoiler le déroulement de la saison 3 (l’avant-dernier épisode laisse deviner le contenu de la possible suite), le plus probable est que l’arc initié avec la saison 1 se referme le 31 mai, histoire de boucler les fameuses trois saisons écrites en avance.

En revanche, la probabilité de voir Ted Lasso complètement se terminer le 31 mai est assez faible. À la manière de Better Call Saul, dérivé de Breaking Bad, il est probable que la suite continue avec des personnages existants et des nouveaux, dans une forme de « soft reboot ». S’agira-t-il d’une saison 4 de Ted Lasso ou d’une saison 1 de « AC Richmond », du nom de l’épique fictive dirigée par le moustachu ? La finalité devrait être la même, l’équipe entraînée par Ted devrait revenir. Jason Sudeikis, que l’on sait attaché au personnage, ne devrait pas non plus dire complètement adieu à Ted même si la suite devrait moins le mettre en avant, d’où un éventuel changement de nom. Autre option : Apple diffuse la MLS aux États-Unis. Peut-on imaginer un spin-of sur le championnat américain ?

L’équipe de l’AC Richmond. La quasi-totalité des personnages de la photo a été mise à l’honneur. // Source : Apple TV+

Reste à répondre à une question : une suite de Ted Lasso ne risque-t-elle pas de gâcher l’œuvre originale, en faisant moins bien ? Pour se rassurer, la comparaison avec Better Call Saul est une nouvelle fois possible. Les critiques criaient à la catastrophe industrielle avant sa sortie, ils sont désormais unanimes sur le fait que Better Call Saul a égalé l’original. Believe.

