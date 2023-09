La série One Piece, adaptation signée Netflix, peut-elle parler aux débutants de cet univers, qui ne connaissent pas du tout Luffy et son équipage ? Cela vaut-il le coup d’œil, même pour celles et ceux qui n’ont pas l’habitude des mangas et des animés ? Notre verdict sur ces questions (sans spoilers).

On fait difficilement plus célèbre manga — et plus célèbre animé — que One Piece. L’œuvre d’Eiichido Ora est connue de tous et de toutes, que l’on ait déjà tenté l’aventure ou non ; que l’on soit friand de mangas ou non. Avec l’adaptation live action sur Netflix, on peut être tenté de se lancer. Mais, le voyage est-il réussi quand, ne connaissant pas du tout One Piece à titre individuel, on n’a aucun apriori positif ni attente particulière ?

La série de Netflix a le mérite de reprendre l’histoire depuis le début. Ainsi, voilà une première planche de salut : on ne prend rien en cours de route. Les premiers épisodes de l’adaptation ont tout d’une origin story. On découvre Luffy, jeune homme dont le plus grand rêve est de devenir roi des pirates. Des flashsbacks réguliers nous ramènent à son enfance — et expliquent la raison d’être de son étrange pouvoir magique.

Luffy a le pouvoir d’être « élastique ». // Source : Netflix

Puis Luffy, mû par son objectif de constituer un équipage et de trouver le plus grand trésor (le « One Piece »), enchaîne les rencontres. Les personnages qui l’entourent sont donc présentés par ce biais : on découvre leurs particularités, leur caractère, à mesure qu’eux-mêmes apprennent à se connaître.

Il est clair que l’adaptation de Netflix a été pensée pour embarquer tout le monde à son bord, dont les néophytes les plus étrangers au monde de One Piece. Reste à savoir si la série elle-même fait mouche, quand l’on découvre Luffy pour la première fois ainsi.

One Piece, est-ce que ça vaut le coup d’œil ?

Les fans de One Piece sont nombreux à valider cette version live action sur Netflix, comme on peut le lire sur les réseaux sociaux. C’est aussi le constat de notre critique, qui conclut que la série est réussie en tant qu’adaptation, et même la première du genre à être réussie. Le score Rotten Tomatoes plutôt élevé — 83 % pour les critiques, 94 % pour le score spectateurs — semble le confirmer.

Si l’on entre dans One Piece en tant que débutant, sans connaître le moins du monde cet univers, le voyage peut s’avérer déroutant de prime abord. C’est une œuvre décalée, voire totalement déjantée et loufoque, mais qui, en live action, semble malgré tout ancrée dans le réel. Ce léger décalage perturbe, tout en s’avérant assez excitant in fine : One Piece est une belle surprise dépaysante de drôlerie et d’aventure.

L’équipage One Piece. // Source : Netflix

Il faut dire que, côté direction artistique, c’est assez miraculeux : des costumes aux décors et effets spéciaux, cela tient bien la route. Et, on peut toujours compter sur des combats excellemment chorégraphiés, ce qui, côté mise en scène, parvient toujours à captiver. Le divertissement est largement au rendez-vous — même si la série pourra sembler un brin surexcitée par moments, avec un côté enfantin qui ne pourra pas faire l’unanimité.

La galaxie attachante de personnages s’ajoute aux atouts de One Piece. On apprécie quand la série fait un léger pas de côté sur son approche loufoque pour saupoudrer des émotions — grâce à Nami et Usopp notamment. Les relations de l’équipage sont attendrissantes : on aime voir cette équipe se constituer sous nos yeux. Cette notion d’esprit d’équipe est peut-être même ce qui fait le cœur de One Piece, et ce qui donne le plus envie de regarder tous les épisodes de ces aventures maritimes.

La qualité de la série dans son ensemble, en tant qu’adaptation et en tant que voyage sur les mers de la piraterie dans un monde déjanté, vaut largement de succomber à la curiosité pour rencontrer Luffy, Nami, Roronoa, Usopp et Sanji. En un sens, en découvrant l’œuvre à travers cette adaptation, on comprend mieux pourquoi les adeptes du manga et de l’anime sont justement fans de ces personnages.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !