Combien de temps avez-vous passé sur PlayStation 5 ? Combien de trophées avez-vous débloqués ? Quelle a été votre jeu de l’année 2023 ? Il est temps de le découvrir.

L’année 2023 se termine et l’heure est plus que jamais aux rétrospectives. Vous avez sans doute déjà partagé votre année musicale, que vous soyez abonné à Deezer, Spotify ou Apple Music. Il est désormais temps de regarder ce que vous avez fait ces derniers mois sur votre PlayStation 5, grâce au Wrap-Up 2023 lancé par Sony le 12 décembre et disponible pendant un mois tout pile.

La rétrospective PlayStation est à la fois très jolie et complète. Elle est divisée en plusieurs cartes à télécharger qui renseignent sur des thématiques diverses : nombre de jeux lancés, jeux les plus joués, nombre d’heures passées sur la console, style de jeu, nombre de trophées remportés… Ces cartes numériques peuvent ensuite être facilement partagées sur les réseaux sociaux.

Rétrospective PlayStation 2023 // Source : Capture d’écran

Comment obtenir sa rétrospective sur PS4 et PS5 ?

Pour obtenir son Wrap-Up 2023 de PlayStation, il suffit de se rendre sur ce lien et de renseigner ses identifiants PlayStation (les mêmes que ceux utilisés sur la console, que ce soit la PS4 ou la PS5). Si vous êtes inscrits aux mails promotionnels envoyés par Sony, alors vous l’avez sans doute reçu dans votre boîte. Il y a deux petits cadeaux à récupérer : un avatar et un article de collection numérique PlayStation Stars (lié à Marvel’s Spider-Man).

Une des images du PlayStation Wrap-Up. // Source : Capture Numerama

Quelques conditions sont requises pour accéder à la rétrospective : « Les utilisateurs doivent disposer d’un compte enregistré dans leur région, être âgés d’au moins 18 ans et avoir joué sur une console PS4 ou PS5 au moins 10 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ». Si vous venez d’acquérir une jolie PlayStation 5 Slim, peut-être que les données ne seront pas suffisantes pour faire un premier bilan.

Point intéressant : votre style de jeu vous permettra de découvrir une playlist de jeux qui pourront éventuellement vous satisfaire. Par exemple, je fais partie des « Pistoleros » et Sony me recommande Destiny 2, Outriders: Worldslayer, Returnal, Ghost Recon: Breakpoint ou encore Ace Combat 7: Skies Unknown. L’entreprise ne manque pas non plus l’occasion de rappeler l’existence de ses derniers accessoires, comme les écouteurs Pulse Explore ou le PlayStation Portal.

