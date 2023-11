Il est possible d’accéder dès maintenant à votre rétrospective personnalisée Spotify Wrapped 2023. Voici comment faire.

Ça y est : le moment tant attendu est arrivé. La plateforme de streaming musical Spotify a sorti ce 29 novembre 2023 sa fameuse rétrospective, Spotify Wrapped 2023, personnalisée en fonction des écoutes de chaque utilisateur et utilisatrice au cours de l’année.

Par rapport à 2022, Spotify est encore une fois monté d’un cran en termes de présentation et d’agrégation de contenus : il y a désormais non seulement vos fameux « top artiste » et « top chanson », mais plusieurs autres catégories (on en parle plus loin).

« En France ce sont les artistes locaux qui continuent d’être plébiscités puisque la consommation musicale locale connaît une croissance notable de 20%, portée par le French Hip Hop, la Pop Urbaine et la Pop », explique Spotify dans un communiqué.

La sortie de ce Wrapped Spotify arrive au lendemain de la diffusion des rétrospectives Deezer et Apple Music Replay 2023, probablement pour éviter d’entrer en choc frontal avec ces deux concurrents.

Les années précédentes, Spotify lançait automatiquement le « Wrapped » lorsque vous ouvriez l’application et qu’il était disponible pour la première fois. Aujourd’hui, cela ne semble pas être le cas.

Comment accéder à ma rétrospective Spotify Wrapped 2023 sur mobile ou tablette

Pour avoir accès à la rétrospective de 2023, il faut :

Ouvrir l’app Spotify sur votre mobile ou tablette

Porter le regard en haut, sur la barre qui déroule horizontalement.

Après Tout, Musique et Podcasts, vous verrez l’onglet « Rétrospective »

Cliquez ici pour découvrir votre rétrospective Spotify. // Source : Capture d’écran Spotify iOS

Pour voir la rétrospective Spotify Wrapped 2023 sur ordinateur (desktop)

Sur ordinateur, il faut ouvrir l’application Spotify : s’affiche alors en gros un encart qui indique Votre Rétrospective 2023. Cliquer dessus revient à quitter l’app pour se rendre sur spotify.com/fr/wrapped. À l’heure d’écrire ces lignes, le site semblait patiner un peu.

Spotify Wrapped sur desktop

Que trouve-t-on dans l’onglet Spotify Wrapped 2023 ?

Cet onglet donne ensuite accès à une grosse sélection consacrée à l’année 2023. On y trouve :

« Votre rétrospective » : ouvre une page qui ressemble aux stories d’Instagram et qui récapitule votre année en une vingtaine de « slides »

» : ouvre une page qui ressemble aux stories d’Instagram et qui récapitule votre année en une vingtaine de « slides » « Vos titres préférés » : donne accès à la playlist de vos titres les plus écoutés de l’année

» : donne accès à la playlist de vos titres les plus écoutés de l’année « 2023 en musique » : les artistes et chansons les plus écoutées de 2023

» : les artistes et chansons les plus écoutées de 2023 « 2023 en podcasts » : les podcasts les plus écoutés de l’année en France

» : les podcasts les plus écoutés de l’année en France « Messages de vos artistes » : des petites capsules vidéo que les artistes que vous avez le plus écoutés cette année ont enregistrées, qu’il est possible de voir à l’infini

Il y a en fait plusieurs rétrospectives ! // Source : Capture d’écran Spotify iOS

Qui sont les artistes les plus écoutés en 2023 sur Spotify en France ?

Le top des artistes masculins les plus écoutés

Jul

Ninho

Gazo

Tiakola

Damso

Le top des artistes féminines les plus écoutées

Aya Nakamura

Taylor Swift

Rihanna

Lana Del Rey

Billie Eilish

Le top 5 des titres les plus écoutés en France

Bolide allemand par SDM

Meuda par Tiakola

Flowers par Miley Cyrus

Jolie (feat. Ninho) par GAULOIS

AMBER par Zola

Les albums les plus écoutés en France

Mélo de Tiakola

Carré de Werenoi

Liens du 100 de SDM

DIAMANT DU BLED de Zola

Sincèrement de Hamza

