Sony lance une nouvelle PlayStation 5, plus petite et avec un stockage un peu plus important. Il y a des choses qui ont changé, d’autres non.

Sony ne change pas ses bonnes habitudes. Comme à chaque génération, le constructeur nippon offre à sa console une révision esthétique qu’on aime baptiser « Slim » (un surnom qui n’est pas officiel). Le 10 octobre, on a découvert une nouvelle PlayStation 5, qui se distingue, comme prévu, par une taille plus petite. Elle est attendue pour novembre aux États-Unis et remplacera la version de 2020 dans les rayons.

Cette PS5 intègre de nombreux changements, mais il y a aussi des éléments qui ne bougent pas — comme la puissance embarquée ou encore le prix. Faisons le point sur les différences entre cette version et celle qu’on appellera bientôt « l’ancienne ».

Ce qui change avec la nouvelle PS5

Mensurations et poids

Si l’allure générale de la PS5 ne dépareille pas à côté de celle qu’elle remplace, la cure d’amaigrissement reste salutaire. La PlayStation 5 était une console trop grosse, qui perd ici 30 % en volume et entre 18 et 24 % en poids (selon le modèle choisi). La PS5 restera une « grosse » console, avec une largeur qui dépassera les 35 centimètres, mais il y a du mieux. À titre de comparaison, la PS3 mesurait 32,5 centimètres de large tandis que la toute première Xbox One culminait à 33,2 centimètres. La PS5 continuera donc d’être très imposante, malgré tout.

Comparaison des mensurations de la nouvelle PS5 et de l’ancienne PS5 :

Nouvelle PS5 Ancienne PS5 Largeur 35,8 cm 39 cm Longueur 21,6 cm 26 cm Hauteur 9,6/8* cm 10,4/9,2 cm Poids 3,2/2,6* kg 4,5/3,9* kg *version normale/version digitale

À noter, sur le poids, que la PlayStation 5 a déjà fait régime grâce à des changements internes. Elle est passée de 4,5 kg en 2020 à 4,2 kg en 2021 puis à 3,9 kg en 2022.

Nouvelles façades, en 4 parties

La première PlayStation 5 se distingue par ses deux immenses plaques amovibles de chaque côté — une spécificité qui permet à Sony de vendre des versions de différentes couleurs. Ces coques seront désormais en quatre parties (oui, il faudra tout racheter si vous n’aimez pas le blanc). La PS5 profitera de cette petite évolution pour associer deux finitions : brillant sur la partie supérieure (quand la console est positionnée à la verticale) et mat sur la partie inférieure. Un clin d’œil à la toute première PS4.

Dès début 2024, Sony commencera à proposer des plaques de différentes couleurs, à 54,99 € : un noir 100 % mat, ainsi que la collection Deep Earth (Volcanic Red, Cobalt Blue et Sterling Silver). D’autres couleurs suivront.

Les plaques sont désormais en 4 parties // Source : Sony

Stockage (un peu) étendu

Sony profite de cette révision pour augmenter — un peu — l’espace de stockage. On passe de 825 Go (667 en réel) à 1 To, ce qui devrait permettre d’installer au moins un jeu supplémentaire. C’est toujours ça de pris.

Deux ports USB-C en façade

La PS5 Slim gagne un deuxième port USB-C en façade (au détriment d’un port USB classique, qui a connu des défaillances). L’un d’eux est certifié Super-Speed et peut assurer une vitesse de transfert de 10 Go/s. À l’arrière, on conserve deux ports USB-A.

Le socle vertical devient payant

Depuis 2020, Sony fournit un socle double emploi dans le packaging de la PS5 : il permet de positionner la console selon deux options (verticale ou horizontale). Ce ne sera pas le cas de série avec la nouvelle PS5, qui ne sera livrée qu’avec un « stand horizontal » (un pied transparent rétractable à en croire les images). Vous voulez placer votre console à la verticale en toute sécurité ? Il faudra payer 29,99 € pour faire l’acquisition d’un « Stand Vertical ». Pour ce prix, il est en métal…

C’est 30 €, merci // Source : Sony

Il y a un lecteur Blu-ray amovible

Les rumeurs ont longtemps évoqué une PS5 avec un lecteur Blu-ray UHD amovible. C’est bel et bien une réalité : si vous optez pour la version Digitale, vous pourrez, plus tard, intégrer un lecteur, moyennant 119,99 €. Ce n’est pas un bon plan : acheter tout de suite une PS5 normale sera moins cher (550 contre 570 €).

Vous préférez payer 550 € ou 570 € en deux fois ? // Source : Capture d’écran

Les bandes lumineuses parcourent toute la hauteur

Gros changement esthétique (non) : les bandes lumineuses qui entourent la partie centrale, et renseignent sur l’état de la console (bleu à l’allumage, blanc en fonctionnement, orange en veille) parcourent désormais toute la hauteur. Sur la première PS5, seule la partie supérieure s’illumine.

PS5 Slim // Source : Capture d’écran

Ce qui ne change pas avec la nouvelle PS5

Le style esthétique

Si la PS5 a perdu en volume, elle conserve ce look futuriste qui refuse les lignes plates et les courbes standards. On aime ou on n’aime pas. Elle restera, quoi qu’il arrive, compliquée à assumer dans une décoration normale. De série, Sony fait aussi toujours confiance à la couleur blanche. Dommage pour celles et ceux qui devront payer 55 € pour avoir une console noire.

Même puissance, mêmes performances

La PS5 Slim n’est pas une PS5 Pro. Par conséquent, elle conserve la même fiche technique et la même puissance graphique. Les jeux ne tourneront pas mieux, ni moins bien. Ce qui veut dire aussi qu’on pourra lui associer les mêmes accessoires, de la manette DualSense au casque PlayStation VR2, en passant par le PlayStation Portal.

Vous voyez la petite béquille transparente ? // Source : Capture d’écran

Toujours deux modèles

Sony n’est pas encore prêt à opérer une transition vers le 100 % numérique. La nouvelle PS5 est toujours déclinée en deux versions : une avec un lecteur de disque, une sans.

Mêmes prix pour la nouvelle PS5

Certains espéraient peut-être que la sortie d’une nouvelle PS5 s’accompagnerait d’une baisse tarifaire. Ce n’est pas le cas : ce sera toujours 550 € pour la version normale et 450 € pour la déclinaison digitale. On rappelle quand même que c’était 50 € de moins au lancement.

