Comme le laissaient présager les rumeurs, Sony va bien lancer un nouveau modèle de PS5, avec un design plus petit.

Dites au revoir au disgracieux design de la PlayStation 5 ! La console va connaître une cure d’amaigrissement pour les fêtes de fin d’année. Sony a officialisé un nouveau modèle « Slim » (même si ce n’est pas un nom assumé par la firme nippone), dans un communiqué publié le 10 octobre. Le design est le même que celui qui avait fait l’objet d’une fuite il y a quelques semaines. Il n’y a donc aucune surprise.

Sony annonce une réduction de 30 % du volume, ce qui ne sera pas de trop au regard des mensurations immenses de la première déclinaison datant de novembre 2020. La PS5 sera toujours disponible en deux versions : une pourvue d’un lecteur de disque à 550 € et une 100 % numérique à 450 €. Avec un twist néanmoins : on pourra ajouter un lecteur de disque plus tard, moyennant 119,99 €. Le lancement est prévu pour novembre aux États-Unis et dans la foulée dans les autres pays.

La PS5 n’échappe pas à la tradition de la miniaturisation

Sony ne fait ici que perpétuer une vieille habitude, amorcée dès sa toute première console de salon. Toutes tes PlayStation ont connu des versions « Slim » et la PS5, celle qui en a le plus besoin, ne dérogera pas à la règle. Ce qui veut dire qu’il n’y a aucun gain de puissance à attendre : cette nouvelle PS5 est exactement la même que l’ancienne en termes de caractéristiques. Le stockage est revalorisé pour passer à 1 To (contre 825 Go).

La coque, autrefois composée de deux plaques amovibles, est désormais séparée en quatre parties. Les deux parties supérieures (quand la console est orientée à la verticale) arborent une finition brillante, quand les deux inférieures conservent le rendu mat de l’ancienne PS5 — qui sera peu à peu remplacée dans les rayons. Notons par ailleurs que le port USB-A en façade disparaît : il y a maintenant deux ports USB-C.

Comparaison des dimensions :

PS5 Slim PS5 normale Largeur 35,8 cm 39 cm Longueur 21,6 cm 26 cm Hauteur 9,6 cm* 10,4 cm Poids 3,2 kg 4,5 kg *8 cm pour la 100 % numérique

Autre changement dans le packaging : le socle fourni ne permettra pas plus de disposer la PlayStation 5 à la verticale. Il faudra en acheter un autre, facturé 29,99 €.

