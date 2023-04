Sony travaillerait sur un lecteur de disque amovible. L’objectif de la marque serait de l’associer à une nouvelle version de la PS5.

Dès la sortie de la PlayStation 5 en 2020, des rumeurs concernant la conception d’une nouvelle version de la console de Sony ont commencé à émerger. Mais les difficultés d’approvisionnement de la console ont remis au second plan ces bruits de couloir, puisqu’il aura fallu attendre 2023 pour pouvoir s’acheter facilement une PS5. Après plusieurs mois de pénurie, la console est désormais disponible en nombre dans les magasins spécialisés, ce qui donne lieu à des ventes record.

Avec des nouvelles aussi positives, Sony peut enfin regarder vers l’avenir. La société serait en train d’explorer les options pour une nouvelle version de la PS5. Pour améliorer son produit, Sony penserait à une PS5 avec un lecteur de disque amovible. Pendant longtemps, cette éventualité est restée au stade d’une rumeur. Elle se confirme un peu plus avec une demande de brevet de Sony dévoilée le 20 avril 2023.

Pour une nouvelle PS5

Le brevet en lui-même ne mentionne pas la PS5, mais fait référence à une « console de jeu ». Le prototype ressemble fortement au lecteur de disque qui est déjà utilisé pour la PS5 classique. Les versions actuelles de la console pourraient d’ailleurs faire les frais de cette innovation puisque Sony compterait, selon Insider Gaming, lancer un nouveau modèle de PS5 qui disposerait d’un port USB-C à l’arrière capable d’accueillir ce lecteur de disque. Un port qu’on ne retrouve pas sur la PS5 classique comme sur la PS5 digitale (il n’y en a qu’un, à l’avant).

Le lecteur de disque sur lequel Sony travaille // Source : Patentscope

La possibilité de détacher ce lecteur permettrait ainsi à Sony de le vendre en option avec la PS5, peut-être dans le but d’arrêter de produire la PS5 classique et de réduire les coûts. Ce lecteur de disque s’inscrit aussi dans cette logique d’économie, puisque selon le brevet, il comprend moins de composants. Au final, Sony pourrait proposer une seule version de la PS5, qui serait la digitale, éventuellement à associer à ce lecteur de disque amovible.

Moins de vibrations

Pour les joueuses et les joueurs, en revanche, il est difficile de trouver un réel intérêt pour ce lecteur de disque. Segmentnext a remarqué que la demande de brevet s’inscrit dans la volonté « de proposer un lecteur de disque optique capable d’empêcher les vibrations de l’unité de base d’être transmises au boîtier extérieur ». Un lecteur de disque externe qui pourrait être branché grâce à un câble USB-C pourrait bien résoudre le problème d’une console qui vibre trop, mais cela reste pour l’instant une supposition.

Un lecteur allégé en composants // Source : Patentscope

Sony pourrait confirmer ces rumeurs à l’occasion d’un Playstation Showcase, qui pourrait avoir lieu en mai 2023. Et si Sony prévoit effectivement une présentation, il est fort probable que la société revienne sur cette nouvelle version de la PS5 et son lecteur de disque. D’autant que de plusieurs indiscrétions indiquent sa commercialisation dès septembre 2023. On rappelle quand même que les entreprises déposent régulièrement des brevets qui n’aboutissent pas toujours en produits commercialisés.

