[Deal du jour] Vous avez prévu de vous faire un cinéma à deux dans les jours qui arrivent ? UGC a une offre qui pourrait bien vous intéresser.

Même si les plateformes de streaming sont aujourd’hui l’un des moyens privilégiés pour regarder un film, le cinéma n’a pas perdu de sa superbe. Les salles obscures attirent encore du monde dans les salles, malgré des tarifs qui peuvent parfois dépasser les 15 € dans certains multiplexes. Pour attirer des gens devant ses écrans, UGC mise sur des abonnements avantageux, avec de temps en temps des bonus, comme c’est le cas aujourd’hui.

Jusqu’au 17 juin 2025, les cinémas UGC vous offrent une place offerte pour toute adhésion au programme fidélité. La place offerte sera créditée le mercredi 2 juillet 2025 sur votre compte UGC et valable 30 jours à compter du 2 juillet 2025, soit jusqu’au 31 juillet 2025.

L’offre est valable jusqu’au 17 juin et pour les 7 000 premières adhésions.

C’est quoi, ce programme de fidélité UGC ?

Le programme fidélité UGC n’implique pas forcément de souscrire à un abonnement payant UGC Illimité. Vous pouvez adhérer gratuitement et en quelques clics et recevoir une carte gratuite, à demander en caisse ou via le site ou l’application UGC. Vous pourrez alors recevoir des invitations aux événements et des offres ponctuelles via la newsletter UGC.

La carte gratuite permet aussi de gagner des points fidélité en présentant votre QR Code Fidélité lors de vos achats de confiseries ou en notant les films que vous avez récemment réservés, et bien sûr, vus. Les points cumulés avec la carte de fidélité UGC gratuite servent principalement à obtenir des récompenses, notamment des places de cinéma gratuites ou encore des réductions sur des produits de confiserie ou des formules menu.

Est-ce que ça vaut le coup de s’inscrire au programme fidélité ?

Gagner une place gratuite pour une simple inscription à un programme de fidélité qui ne vous engage à rien, c’est une bonne affaire. Vous pourrez planifier un rendez-vous amoureux devant Jurassic World : Renaissance, prévu pour le 04 juillet, faire une sortie entre amis devant le nouveau Superman de James Gunn qui sort le 08 juillet, ou emmenez vos enfants voir Les Schtroumpfs, Le film, en salle le 16 juillet.

C’est aussi une bonne occasion de faire des découvertes cinéma que vous ne serez peut-être pas allé voir habituellement. Le très malin En Boucle du réalisateur japonais Junta Yamaguchi sort le 23 juillet, ou l’excellent film d’animation La Traversée du temps de Mamoru Osoda, qui profite d’une ressortie le 16 juillet.

Les points à retenir sur la place offerte UGC :

Il faut souscrire au programme fidélité

Gratuit

Une place pour le mois de juillet

