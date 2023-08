Annoncée par communiqué de presse, la cousine portable de la PS5, autrefois connue sous le nom de « Project Q », n’est qu’un simple écran de 8 pouces au milieu d’une manette, sans possibilité de jouer à distance. Avant même de l’avoir vue en vrai, on ne peut pas s’empêcher d’être déçu par la faiblesse de cette proposition.

Ne l’appelez plus Project Q, mais PlayStation Portal. Annoncée en mai 2023 par Sony, la jumelle portable de la PlayStation 5 a enfin un nom, des caractéristiques et un prix. Malheureusement, sauf si vos attentes étaient très basses, vous risquez d’être déçus par la proposition du Japonais. La PlayStation Portal n’est qu’une manette DualSense avec un écran, dédiée au jeu à la maison quand quelqu’un regarde la télé. Tous les autres usages que l’on aurait pu espérer ne sont pas au rendez-vous, malgré son prix plutôt élevé de 220 euros.

Une occasion ratée

« Le PlayStation Portal est l’appareil idéal pour les joueurs qui doivent partager la télévision de leur salon ou qui souhaitent simplement jouer à des jeux PS5 dans une autre pièce de la maison ». En une phrase, Sony résume la seule utilité de son PlayStation Portal. La console portable, qui se connecte en Wi-Fi à votre PS5, se contente de streamer l’affichage de la console en temps réel, pour que vous puissiez y jouer dans votre chambre ou aux toilettes. Son seul avantage est d’intégrer une manette DualSense et un grand écran de 8 pouces (LCD, Full HD, 60 fps), pour vous faire gagner du temps.

Tous les autres usages que l’on aurait pu imaginer, comme le jeu à distance grâce à Remote Play (les smartphones, tablettes et ordinateurs en sont capables, pas le PlayStation Portal), le cloud gaming grâce au PlayStation Plus, le streaming de films et de séries ou le multi-écrans, pour afficher la carte d’un jeu sur la manette quand on joue sur télé, sont absents. Sony se contente du strict minimum, et c’est extrêmement frustrant.

Le PlayStation Portal n’est qu’un Remote Play intégré à un écran, avec un bridage local. // Source : Sony

D’après IGN, qui a pu tester la console, le PlayStation Portal n’a pas de Bluetooth. Autrement dit, oubliez la connexion d’une deuxième manette ou d’un casque sans fil. Encore une belle idée !

Une mise à jour peut-elle sauver le PlayStation Portal ?

Y a-t-il un système d’exploitation propriétaire sur le PlayStation Portal (les rumeurs parlaient d’Android) ? Nous n’en savons rien, Sony ne montre que des images de la console en train d’afficher l’écran de la PS5. Il sera sans doute possible de bidouiller la console, mais son bridage semble très grands. Ne pas autoriser Remote Play à distance, en se connectant à n’importe quel Wi-Fi, est un choix très étonnant, qui paralyse complètement la console.

Le PlayStation Portal est-il destiné au flop ? À 220 euros, il coûte le prix de trois manettes DualSense, sans grande utilité. Autant connecter une manette DualSense à son smartphone Android pour une expérience similaire capable de fonctionner en extérieur. Dans le futur, Sony a toujours la possibilité de proposer des mises à jour du PlayStation Portal. Peut-être que de futures versions du produit lui permettront de découvrir le cloud gaming, et donc d’être plus polyvalent. Sa date de sortie est inconnue, Sony parle de la fin d’année 2023. D’ici là, on ne peut qu’espérer que l’entreprise nous réserve des surprises .

