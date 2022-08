Une troisième version de la PlayStation 5 a été aperçue en Australie. Sa particularité ? Être encore plus légère que les consoles vendues depuis 2020.

Une console de jeux vidéo moderne évolue avec le temps. Il y a les mises à jour logicielles, qui profitent à tous, et les révisions hardware, dont bénéficient les derniers acquéreurs. À ce sujet, une troisième version de la PlayStation 5 a été repérée en Australie, indique Press Start dans un article publié le 29 août 2022.

Cette nouvelle version de la console de Sony a déjà une particularité : elle est beaucoup plus légère, que ce soit en version normale (3,9 kilogrammes) ou digitale (3,4 kilogrammes). C’est la deuxième fois que la PS5 observe une perte de poids. La cure d’amaigrissement est assez vertigineuse : désormais, la version normale (2022) pèse autant que la déclinaison digitale de base (2020).

La PS5 à la pesée. // Source : YouTube/Austin Evans

La PS5 est de plus en plus légère

Voici l’évolution du poids de la PS5 depuis son lancement :

2020 2021 2022 PS5 normale 2020 4,5 kg 2021 4,2 kg 2022 3,9 kg PS5 digitale 2020 3,9 kg 2021 3,6 kg 2022 3,4 kg

En deux ans, la PS5 a donc perdu 600 grammes dans sa version normale, et 500 grammes dans sa déclinaison digitale. Soit une baisse aux alentours des 13 % dans les deux cas (oui, on peut parler de régime drastique).

Nul ne sait, pour le moment, ce qui a permis aux ingénieurs de Sony de réduire encore le poids de la PS5. La première fois, c’était une modification au niveau du dissipateur thermique qui a abouti à une réduction de 300 grammes. Il faudra que quelqu’un désassemble la console pour dénicher les différences et expliquer l’écart de poids. Elles pourraient être liées à l’intégration d’un nouveau CPU conçu par AMD.

Bien entendu, dans le cas d’une console de salon, le poids n’est pas très important (sauf pour les rares situations où il faut la transporter). On préférerait que Sony retravaille le design pour proposer une console plus petite et simple à caler dans un meuble. La PS5 impose l’utilisation d’un mobilier adéquat, ce qui ne la rend pas très pratique.

D’aucuns ne manqueront pas de remarquer que la PS5 est de plus en plus légère et chère, ce qui rend le prix au kilo de moins en moins intéressant (141 €, contre 111 € au lancement).