La sulfureuse école de Las Encinas ferme définitivement ses portes sur Netflix. Mais pour se consoler de la fin d’Élite, voici 6 séries à voir en streaming : Élite : Histoires Courtes, Baby, Gossip Girl, Blood and Water, Murder, ainsi que La Casa de Papel.

8 saisons interminables, des meurtres en pagaille et du sexe à gogo : après 64 épisodes, Élite a enfin tiré sa révérence. L’une des séries les plus longues du catalogue Netflix cartonne évidemment toujours avec ses ultimes épisodes, mis en ligne le 26 juillet 2024 et qui se terminent dans un festival d’absurdité. Alors pour combler votre manque, après cette conclusion sulfureuse, voici 6 séries similaires à Élite à voir en streaming.

Élite : Histoires Courtes

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Après la fin d’Élite, vous pouvez donc découvrir sa série dérivée, centrée sur des personnages en particulier et qui permet de passer encore un peu de temps avec les lycéens de Las Encinas. Située en été, juste avant la rentrée scolaire, puis au moment de Noël, Élite : Histoires Courtes s’attarde sur 4 récits, en 3 courts épisodes chacun, en compagnie de Guzman, Carla ou Omar. Des petits plaisirs coupables de 15 minutes, parfaits pour la période estivale.

Baby

Dans Élite, des lycéens modestes entrent dans un monde de paillettes et de bourgeoisie en changeant d’établissement. Dans Baby, deux adolescentes opèrent le mouvement inverse : Chiara et Ludovica, qui fréquentent un lycée privé en Italie, commencent ainsi une double vie dans les quartiers sombres de Rome. Plus tragique qu’Élite, Baby aborde le grave sujet de la prostitution de mineures, enrobé dans un teen drama en 3 saisons pleines de rebondissements.

Gossip Girl

La jeunesse dorée espagnole d’Élite vous manque ? Alors il est temps de retrouver celle de New York avec la référence en la matière : Gossip Girl. La série a énormément vieilli depuis sa sortie, en 2007, mais elle a posé énormément de bases à son époque, et notamment celles d’Élite, avec l’histoire d’une mystérieuse blogueuse qui révèle les potins de tous les étudiants autour d’elle. Et puis, Kristen Bell (The Good Place) donne sa voix aux 6 saisons de la série, donc c’est déjà ça.

Blood and Water

Élite est bien connue pour son ambiance adolescente érotique, mais aussi pour sa capacité à enchaîner les meurtres à la pelle. Pour retrouver cet aspect enquête, vous pouvez miser sur Blood and Water. On y suit Puleng, une lycéenne du Cap, en Afrique du Sud, qui n’a jamais connu sa sœur. Mais lorsqu’elle croise un visage familier pendant une soirée, elle se persuade que la jeune femme fortunée qu’elle vient de rencontrer est forcément sa sœur perdue. Un mystère à résoudre, saupoudré de triangles amoureux, en seulement 4 saisons.

Murder

Si vous avez l’impression qu’Élite a multiplié les meurtres sans raison, alors vous n’avez pas encore vu Murder. Pendant 6 saisons, cette série a transformé des étudiants en droit en véritables assassins, en suivant les instructions d’Annalise Keating, une avocate redoutable.

À sa sortie, en 2014, Murder (ou How to Get Away with Murder en VO) faisait l’effet d’une petite bombe dans le monde des séries judiciaires, en devenant la rebelle de la grande famille du genre policier. Du scandale, des scènes de sexe à la pelle et un scénario souvent invraisemblable : c’est certain, Murder pourrait être une lointaine cousine d’Élite.

La Casa de Papel

À première vue, Élite et La Casa de Papel n’ont pas grand-chose à voir ensemble, avec un teen drama d’un côté et une série de braquage de l’autre. Pourtant, les deux productions espagnoles partagent un casting commun avec la présence de Miguel Herrán, Jaime Lorente et Maria Pedraza. Le prétexte est alors parfait pour plonger dans cette série qui a fait entrer l’hymne Bella Ciao et les masques de Dali dans la culture populaire, façon Robin des Bois des temps modernes.

