Le chasseur de trésors des jeux Uncharted tire son nom d'un célèbre corsaire, qui a vraiment existé.

La licence Uncharted fait partie de celles qui ont marqué l’histoire des jeux vidéo de leur empreinte. Comme dans Tomb Raider, le personnage principal est une sorte de « chasseur de trésors ». Les joueurs et les joueuses explorent des contrées lointaines, de montagnes enneigées à des îles tropicales en passant par des forêts denses et parfois des villages bien cachés. Escalades périlleuses, échanges de tirs nourris et puzzles/énigmes sont au rendez-vous, avec une mise en scène narrative très cinématographique en prime dans les derniers opus.

Si Lara Croft est la célèbre héroïne de la licence Tomb Raider, Uncharted est porté par Nathan Drake — Nate. Celui-ci est accompagné par d’autres personnages, comme son mentor, Sully, la journaliste Elena Fischer, son frère Samuel, ou encore Chloé Frazer, exploratrice aussi. En 2016, toutefois, Naughty Dog mettait officiellement fin aux aventures de Nate.

En 2016, Uncharted 4 : A Thief’s End était comme son nom l’indique la dernière aventure de Nathan Drake. La fin du jeu introduisait même sa fille, Cassie, possible héroïne d’une suite. Et, d’ailleurs, Naughty Dog a proposé en 2017 un jeu indépendant, Uncharted The Lost Legacy, mettant en scène Chloe Frazer (et Nadine, l’antagoniste du quatrième opus).

Mais au fait, pourquoi cet explorateur tant aimé des joueurs et des joueuses s’appelle-t-il Nathan Drake ?

Un hommage à la mère de Nate et Sam

Nathan Drake s’appelle en réalité Nathan Morgane. Dès les premiers jeux, on savait que Nate avait pris son faux nom en hommage à l’explorateur britannique et corsaire Sir Francis Drake. Ce dernier n’est pas qu’issu du jeu, il a bel et bien existé au 16e siècle. Dans le jeu, Nate prétend être son descendant. Dans Drake’s Fortune, d’ailleurs, le troisième opus, le héros du jeu part en quête de l’El Dorado, sur les traces de Francis Drake qui, selon lui, aurait également poursuivi cette quête.

Mais dans Uncharted 4, on apprend que Nathan a choisi ce nom pour une raison un peu plus intime, que simplement pour frimer. Nate et son frère Sam ont vécu la majeure partie de leur jeunesse dans un orphelinat, ayant très tôt perdu leurs parents. Dans l’un des chapitres du quatrième opus racontant l’enfance des deux personnages, les deux frères entrent par effraction dans une maison où sont stockées toutes les affaires de leur défunte mère.

Ils y font la rencontre de la propriétaire des lieux, une ancienne amie de leur mère. Elle leur apprend que toutes deux ont collaboré ensemble sur des recherches archéologiques, et qu’elles avaient une théorie : Sir Francis Drake aurait des descendants. Elle leur confie alors les journaux de leur mère, leur intimant de poursuivre ce qu’elle avait commencé. C’est peu après que Nate et Sam décident d’adopter « Drake » comme nom, pour faire honneur à la théorie de leur mère et poursuivre à leur tour un parcours d’explorateurs. Et on comprend alors que c’est pour cette raison que Nate prétend descendre de Francis Drake.

