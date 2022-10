La saga Uncharted fête ses 15 ans cette année. L’occasion idéale pour proposer un classement des différents épisodes, spin-off compris.

En novembre 2007, les propriétaires d’une PlayStation 3 découvraient Uncharted: Drake’s Fortune, premier volet d’une saga devenue incontournable sur les consoles de Sony (surtout à partir du deuxième épisode) et qui est même devenue un film avec Tom Holland.

À l’occasion de cet anniversaire des 15 ans, on a décidé de vous concocter un top des jeux Uncharted, du meilleur au pire. On rappelle que tous les épisodes sont jouables sur PS4 et PS5 grâce à des compilations (The Nathan Drake Collection et Legacy of Thieves Collection), à l’exception de celui paru sur PlayStation Vita.

Notre classement des jeux Uncharted

1 – Uncharted 2: Among Thieves (2009)

Objectivement, Uncharted 2: Among Thieves est un moins bon jeu qu’Uncharted 4: A Thief’s End — qui a bénéficié de la puissance de la PS4 pour repousser les limites de la saga. Toutefois, Uncharted 4: A Thief’s End ne serait rien sans Uncharted 2: Among Thieves, qui a fait oublier le faux départ de son prédécesseur (nous y reviendrons). Cette deuxième aventure de Nathan Drake a donné le la pour toutes les suites, en termes de standard visuel, de narration et de mise en scène. À l’époque de sa sortie, la claque fut immense.

2 – Uncharted 4: A Thief’s End (2016)

Nathan Drake dans Uncharted 4. // Source : Naughty Dog

Uncharted 4: A Thief’s End constitue le pinacle de la licence Uncharted, la conclusion majuscule d’un chapitre à la fois épique et personnel du studio Naughty Dog. La PlayStation 4 permet à Nathan Drake de s’épanouir encore plus, avec des environnements plus ouverts, des effets visuels plus spectaculaires, des graphismes à la qualité inouïe et des phases de gameplay plus variées. On peut difficilement mieux clôturer une tétralogie, démarrée timidement, mais terminant sur les chapeaux de roue.

3 – Uncharted 3 : L’Illusion de Drake (2011)

Uncharted 3 : L’Illusion de Drake. // Source : Capture d’écran

Uncharted 3 : L’Illusion de Drake pourrait se résumer en une seule scène à couper le souffle : Nathan qui doit affronter des ennemis dans un avion en plein vol au-dessus d’un désert. Elle résume tout ce qui constitue Uncharted, en l’occurrence des séquences centrées sur un héros un peu maladroit, mais capable de se surpasser pour repousser les limites du possible. À noter que cette scène est tellement culte qu’elle a été reprise dans la piètre adaptation au cinéma.

4 – Uncharted: The Lost Legacy (2017)

Uncharted: The Lost Legacy. // Source : Capture PS5

À l’origine, The Lost Legacy n’était qu’une extension pour Uncharted 4: A Thief’s End. Naughty Dog et Sony ont finalement décidé d’élever un peu les ambitions pour en faire une aventure annexe. On n’y retrouve pas Nathan Drake, mais un duo 100 % féminin, composé de Chloe et Nadine. On retrouve surtout les forces de la saga, notamment en matière de panoramas époustouflants. Sur PlayStation 5, on en prend vraiment plein les yeux, en témoignent nos captures d’écran qui en font un véritable safari-photo. Il n’y a rien d’original dans The Lost Legacy, mais on passe quand même un merveilleux moment.

5 – Uncharted: Golden Abyss (2012)

Uncharted: Golden Abyss est une prouesse technique, liée à une console qui n’a jamais été vraiment exploitée par Sony. Pour lancer la PlayStation Vita, la deuxième machine portable de son histoire après la PSP, la firme nippone a commandé une aventure spéciale de Nathan Drake. Malgré un format de poche, les prestations sont largement au rendez-vous : non content de solliciter toutes les technologies présentes dans la PSVita (y compris son pavé tactile situé au dos), Golden Abyss se révèle très pertinent en termes de contenu et de gameplay.

6 – Uncharted: Drake’s Fortune (2007)

Je n’oublierai jamais la déception que fut Uncharted: Drake’s Fortune lors de sa sortie en 2007 sur PlayStation 3. Il était attendu comme le premier vrai gros jeu de la console, qui avait pâti d’un line-up de lancement ridicule et avait alors besoin d’une vitrine pour décoller une bonne fois pour toutes. En dépit de quelques bases solides, Uncharted: Drake’s Fortune était loin d’être abouti sur tous les points — y compris du côté des graphismes. Heureusement, Naughty Dog s’est largement rattrapé ensuite.

